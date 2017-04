Miss RS 2013, Vitória Centenaro conta como superou a perda do bebê. Mas ela e Saimon ainda querem muito!

Entrevista exclusiva 22/04/2017 | 12h00 Atualizada em

A Miss Rio Grande do Sul 2013, Vitória Sulczinski Centenaro, 25 anos, passou por um momento delicado há três semanas. Ela perdeu o nenê que esperava do marido, o jogador Saimon, 26, que, até pouco tempo, atuava no Passo Fundo e já foi do Grêmio.

Mas nem por isso o casal desistiu do sonho. Aliás, dois projetos guiam o ano deles.



— Maternidade e o profissional do Saimon — conta Vitória, por telefone, de Erechim.





Enquanto não está definido para qual time o zagueiro vai, o casal se divide entre Erechim, onde ficam os pais de Saimon, Darci e Eliane, e Passo Fundo, onde moram os pais da bela, Laerte e Hermes.



Aliás, foi em Passo Fundo que Vitória e o jogador descobriram a religião que os ajudou a superar a perda do bebê. Logo, logo, a cegonha bate à porta dos dois, enchendo o lar de alegria.





Aqui Entre Nós — Como está a vida profissional agora no meio de tanta coisa acontecendo junto?

Vitória Sulczinski Centenaro — Fiz campanhas de inverno e desfiles como modelo em Passo Fundo, mas não é o que quero para a minha vida. Quero terminar a minha faculdade de Design de Interiores que comecei no Ipa e fiz uma parte na Bahia. Mas, por enquanto, não dá. A gente estava morando em Passo Fundo, que, por coincidência, é minha cidade natal. Foram três meses lá, fizemos muitos amigos. Agora, ficamos entre Passo Fundo, com os meus pais, e Erechim, com os meus sogros. Estamos aproveitando bem, porque começa o processo de negociação, e, aí, podemos ir pra qualquer parte do mundo.

Ter o prazer de morar na minha cidade é maravilhoso, mas poder desfrutar dela na presença desses presentes que a vida me trouxe é demais!!!! Agradeço a Deus por ter feito amizades tão lindas e por ter tido o prazer de dividir nosso "pedacinho do céu ¿¿" ao lado de vocês e de suas famílias!!! Amor pela vida de cada um,amor por cada momento vivido com vocês seus filhos e seus maridos, contem com a nossa amizade sempre!!! Com MUITO amor, "Tio Saimnonnn e Tia Vitólia" Uma publicação compartilhada por Vitória Súlczinski Centënaro (@vitoriasulczinski) em Abr 1, 2017 às 5:45 PDT







Aqui — E já conseguiram fazer a festa de casamento?

Vitória — Ainda não, porque quero ter tempo para fazer do meu jeito, e tudo é custo. Quando eu fiquei grávida, as pessoas questionavam se a gente não iria se casar, mas somos mais casados do que muita gente casada oficialmente. A nossa vida nunca seguiu uma cronologia certinha. Mas é um desejo dos dois fazer uma festa. E ter filho também. Perdi o bebê, mas a minha gravidez foi planejada. No ano passado, parei de me cuidar para tentarmos. Estava quase com dois meses de gestação.

Aqui — Um momento delicado.

Vitória — Na primeira semana, foi complicado. A gente queria muito. A única certeza que temos é que Deus sabe o que faz. Mas, agora, o Saimon brinca que "é uma questão de honra" (risos). Quem sabe vem mais de um? Agora, o meu maior plano é a maternidade.



Aqui — Falas muito em Deus, vocês têm uma religião?

Vitória — Sim, eu e o Saimon estamos em um momento muito próximo de Deus, tem esse "alguém" que está no controle de tudo. É nisso que a gente acredita. Minha primeira gravidez não era pra ser, não era o momento. Até questionei um pouco no começo, mas muitas mulheres abortam neste início de gestação. Minha família é toda católica. Na convivência com outros jogadores, tivemos a oportunidade de fazer grandes amigos, inclusive, dois casais muito especiais: o Emerson e a Ge e o Gustavo e a Glewce nos apresentaram Deus de uma maneira que não conhecíamos. E, assim, fomos conhecendo mais este lado espiritual. Isto faz um mês. Hoje, frequentamos a igreja batista em Passo Fundo, que conhecemos por intermédio dos encontros que aconteciam nos condomínios onde morávamos, onde o pastor Cris se fazia presente. Vamos aos cultos aos domingos, é uma igreja muito jovem. Somos cristãos, não vamos levantar bandeira de igreja. Mas estamos com os valores diferentes, mudou o nosso entendimento da vida. Talvez, se não tivesse descoberto isto, eu teria ficado revoltada.

E não é que deu tudo certo? Teve festa supresa SIM!!! Teve festa supresa pq ele merece e pq os meus amigos aqui são maravilhosos em guardar segredo ¿¿ obrigada a cada um que esteve presente no dia de ontem, a cada esposa que me ajudou na preparação da festa e na limpeza final e a aos amigos do Saimon que assumiram desde a churrasqueira até a louça lavada!!! Ao Papai do céu um super obrigada por ter feito de ontem um dia mais que especial!!!! "Somos mais que amigos aqui,somos uma família"¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Vitória Súlczinski Centënaro (@vitoriasulczinski) em Mar 4, 2017 às 6:35 PST





Aqui — Tu costumas postar momentos de vocês nas redes sociais. Como lidas com a privacidade?

Vitória — A privacidade é necessária para qualquer casal. As pessoas falam: "Não publica porque tem muita inveja". Eu acredito que tem inveja, mas não vou deixar de compartilhar a minha alegria porque também tem muita gente torcendo! Eu respeito a opinião das pessoas e entendo por que algumas mulheres não contam que estão grávidas antes do terceiro mês. Mas eu quero dividir e tenho muitos parentes de longe. O Saimon é mais discreto, mas leva na boa essa minha posição.

¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Vitória Súlczinski Centënaro (@vitoriasulczinski) em Dez 16, 2016 às 3:59 PST





Leia mais sobre famosos e entretenimento