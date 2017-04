Marcopolo, de Caxias, vende lote de 66 ônibus ao mercado nacional 

Caixa-Forte 28/04/2017 | 06h30 Atualizada em

O mercado brasileiro de ônibus parece reagir, mesmo que lentamente. A caxiense Marcopolo festeja o contrato de venda de 66 ônibus para a renovação de frota da Viação Sorriso de Minas SA, importante operador de transporte urbano pertencente ao Grupo Gulin, do Paraná.



Do lote, 40 unidades operarão na cidade de Uberlândia (MG), sendo 37 do modelo Torino e três do Torino Articulado, equipadas com chassi Volvo. Os outros 16 veículos Torino, com chassi Mercedes-Benz, vão atuar em Itabuna, na Bahia.



Já os 10 micro-ônibus Senior circularão em Toledo, no Paraná. Todos os veículos de passageiros possuem itinerários eletrônicos e elevadores para pessoas com mobilidade reduzida.