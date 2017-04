Caixa-Forte 28/04/2017 | 06h30 Atualizada em

O mercado brasileiro de ônibus está apático, mas as exportações minimizam parte das perdas.



A caxiense Marcopolo, em parceria com a Volvo, fechou a venda de 203 ônibus do modelo Torino Articulado de piso baixo para o transporte coletivo urbano da Cidade do Panamá.



A aquisição foi concretizada pela MiBus. Os primeiros lotes começam a ser enviados em agosto e a entrega será concluída até o final do ano.