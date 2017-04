Maioria das escolas dos três municípios mais populosos da Serra não tem aulas

Greve 28/04/2017 | 14h00 Atualizada em

Nos três municípios mais populosos da Serra, a adesão à greve geral faz a maior parte das escolas não ter aulas nesta sexta-feira (28). Em Caxias do Sul, 45 das 85 escolas municipais aderiram à paralisação. Na rede estadual, 38 cancelaram aulas e outras nove aderiram parcialmente, cinco funcionam em horário normal e quatro não informaram à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) se teriam ou não aulas. Na rede particular, onze colégios particulares católicos não têm aulas. Entre as escolas afetadas, estão algumas das maiores da cidade como a Cristóvão de Mendoza, a Evaristo de Antoni, a Aristides Germani, a Imigrante, a Melvin Jones, a Apolinário, a La Salle, a La Salle Carmo, a São Carlos, a Madre Imilda e a São José. As informações são da Gaúcha Serra.

Em Bento Gonçalves, 15 escolas municipais de ensino fundamental não tem aulas, cinco funcionaram apenas pela manhã e três têm horário normal. Das 19 escolas de educação infantil, 17 tiveram prejuízo no atendimento de manhã e outras duas abrem no horário normal. Na rede estadual, 13 das 21 escolas informaram paralisação à 16ª CRE. Entre elas, as maiores escolas como a Santa Cecília, a Mestre Santa Barbara, a Dona Isabel e a Landell de Moura.



Já em Farroupilha, nenhuma das 27 escolas municipais de ensino fundamental têm aulas hoje. As cinco de educação infantil atendem as crianças. Na rede estadual, a maioria cancelou as aulas, incluindo as duas maiores: a São Tiago e a Estadual Farroupilha. A exceção são a Olga Ramos Brentano e a São Pio X, que tiveram adesão parcial.