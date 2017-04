Inter tenta acordo para contratar volante Elyeser, destaque do Caxias

Negociação 25/04/2017 | 20h40 Atualizada em

Destaque do Caxias no Gauchão, o volante Elyeser interessa ao Inter. O jogador de 26 anos, porém, tem um pré-contrato com o Goiás que prevê uma multa de R$ 2 milhões em caso de descumprimento do acordo. A direção do clube goiano aguarda o atleta até o fim da semana.

O Inter estuda um acordo para reduzir a multa. Não está descartado o envolvimento de jogadores na negociação. O Santos também demonstrou interesse no atleta.

Nesta terça-feira, ele e outros companheiros de Caxias reuniram-se no Estádio Centenário para recolher os pertences e fazer um último encontro que contaria com a foto do grupo campeão do Interior.

— O sentimento é de tristeza pelo torcedor e pelo clube. Para nós jogadores é de felicidade e de dever cumprido. Conseguimos dar vagas da Série D e da Copa do Brasil, chegamos em uma semifinal e até ao título do Interior — disse.



Ele evitou falar sobre o Inter. Indicação de Antônio Carlos Zago, com quem se envolveu na confusão que teve até a queda do treinador ao chão alegando ter sido atingido, Elyeser recebeu elogios também de D'Alessandro.