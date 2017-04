Homem é preso por tráfico de drogas em Caxias

Crime 22/04/2017 | 09h41 Atualizada em

Um homem de 33 anos foi preso por volta das 18h40min de sexta, no bairro Primeiro de Maio, em Caxias. Ele foi flagrado pela Brigada Militar entregando drogas ao motorista de um veículo, na Rua Doutor Luiz Faccioli.



Com o homem, a polícia apreendeu 3,92 gramas de cocaína e uma pochete contendo quatro pedras de crack, dois cigarros de maconha, além de dois cachimbos para uso de drogas, um telefone celular e R$ 206 em dinheiro. O homem foi preso por tráfico de drogas.



O indivíduo que recebeu a droga, de 28 anos, também foi conduzido à delegacia.