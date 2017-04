Guerra SA, de Caxias, solicitará mais 30 dias para apresentar plano de recuperação judicial

Caixa-Forte 27/04/2017 | 06h30 Atualizada em

Em comunicado ao mercado, a caxiense Guerra SA Implementos Rodoviários, por meio da controladora Tolstoi SA e da acionista minoritária MAM Participações, antecipou aos credores que solicitará um prazo de 30 dias para submeter à aprovação o plano de recuperação judicial.



Com isso, em assembleia geral nesta quinta-feira, às 14h, no Restaurante Tulipa dos pavilhões da Festa da Uva, as recuperandas colocarão à votação a prorrogação do prazo.



¿Considerando as diversas frentes da reestruturação – operacional, comercial e financeira – e a revisão das premissas de mercado, faz-se necessária a extensão deste trabalho de formatação do plano de recuperação judicial a fim de que a solução seja efetiva e global, condizente com a expectativa dos credores¿, justificam.