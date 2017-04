Grêmio já sondou Wagner, e Inter pode entrar na briga pelo camisa 10 do Caxias

Vai ter Gre-Nal? 25/04/2017 | 10h58 Atualizada em

Pode pintar Gre-Nal no Gauchão. Se não mais dentro de campo, ao menos na briga por reforços. Wagner, o camisa 10 do Caxias, destaque e personagem do Campeonato Gaúcho já foi sondado pelo Grêmio e, agora, o Inter pode entrar na briga pelo meia de 25 anos.

Oficialmente, o Grêmio não confirma a investida em Wagner. Mas o diretor de futebol, Saul Berdichevski, elogia o meia do Caxias.



— Ele fez um bom Gauchão. Mas, posso garantir que, de parte do Grêmio, não houve nenhuma sondagem. A não ser que alguém tenha falado em nome do clube, mas sem nossa autorização — disse Berdichevski.

Natural de Eldorado do Sul, Wagner é dono de seus direitos e já não tem mais contrato com o Caxias. Está livre no mercado e já conta com cinco ofertas na mesa: três da Série A, duas da Série B. E ainda há o Inter por entrar nessa disputa. O jogador ainda não assinou pré-contrato com qualquer clube e espera definir a sua situação para a temporada até esta sexta-feira.

O Brasil-Pel foi o primeiro clube a procurar Wagner para a disputa da Série B. A oferta, porém, não agradou ao meia, que fez uma contraproposta, mas ainda não recebeu resposta do Bento Freitas.

Nos bastidores do Beira-Rio, o camisa 10 caxiense ganhou status de possível reserva de D'Alessandro para a disputa da Série B. Apesar de ter se tornado um desafeto do argentino dentro de campo, nos recentes confrontos entre Inter e Caxias, os dois mostraram uma relação cordial fora do campo, no Centenário.

