Gaúcha Vitória Strada fala sobre estrear na Globo como protagonista de novela: "A cada dia, é um mini-infarto"

Aqui Entre Nós 29/04/2017 | 12h00 Atualizada em

Vitória Strada, 20 anos, nunca imaginou o que estaria vivendo agora. A gaúcha está se mudando do Bairro Cristal, em Porto Alegre, para a Cidade Maravilhosa, onde verá o seu sonho se tornar real.



Ela será a protagonista da próxima novela das seis, Tempo de Amar — papel que foi cogitado para Bruna Marquezine. É o novo rosto que faz a sua estreia na Globo já como a personagem principal da história.



Rosto, aliás, que chegou a ser comparado, em notícias na mídia, à estrela de Hollywood Catherine Zeta-Jones.

E até que lembra mesmo! Foto: AFP / Divulgação





Nada mal, né? A carreira de Vitória tem se construído assim. Com grandes oportunidades que são o sonho de atores há muito mais tempo na carreira: a guria, que começou a fazer teatro na Ufrgs, estreou no cinema no filme Real Beleza (2015) ao lado de Adriana Esteves e Vladmir Brichta, dirigida por Jorge Furtado.



E ainda poderá ser vista em O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, que ainda nem estreou nos cinemas. Ansiedade é o sobrenome de Vitória neste momento.





Aqui Entre Nós — Como está o projeto Porto Alegre-Rio de Janeiro agora?Vitória Strada — Tô organizando tudo para me mudar. Acho que vai ser na semana que vem. É uma mudança de vida. Já morei na Alemanha aos 15 anos, foi ótimo. E, depois, na Itália, como modelo, por alguns meses, depois que me formei no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar. Mas a minha mãe (Marisete) vai no início junto, para ficar comigo.

Há quem diga que eu não tomo chimarrão, mas.. tudo pode mudar tchê! ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por ¿¿Vitória Strada¿¿ (@vitoriastrada_) em Jan 1, 2017 às 1:16 PST





Aqui — Aconteceu de que forma o convite para estrelar a novela?

Vitória — Eu estava indo morar em São Paulo, onde tem mais mercado de trabalho. Aí, fiquei sabendo dos testes. Acabei fazendo um para outra novela, não era para protagonista. Passou um tempo, e a produtora de elenco me ligou dizendo que tinha gostado muito de mim, mas que havia escalado outra menina mais conhecida. Já que não rolou, pensei em ir pra São Paulo. Mas, quando eu estava comprando a passagem, na frente do computador, recebi a mensagem: era outra produtora de elenco que pegou o meu contato. Isto era no domingo. Na quarta-feira, eu tinha de estar lá. Fiz, então, o primeiro teste como protagonista. O diretor da novela, o Jayme Monjardim, pediu pra eu fazer outro. A partir daí, disse que um papel na novela, eu tinha, mas que a decisão de ser protagonista não dependia só dele. Voltei para Porto Alegre chocada (risos)! Passaram uns dias, e ele me ligou às 23h contando: "A gente acabou de decidir, e eu queria te dar esta notícia, o papel é seu!".

Kissing the sun ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por ¿¿Vitória Strada¿¿ (@vitoriastrada_) em Mar 1, 2017 às 1:52 PST





Aqui — Qual foi a tua reação?

Vitória — Fiquei em estado de choque! Fui no quarto dos meus pais (a mãe é aposentada, e o pai, Jorge, funcionário público) e comecei a chorar. Era um sentimento de gratidão. Já estou com os textos, o resumo da novela, lendo, estudando. Devo começar a gravar em junho. Mas, como sou muito ansiosa, pedi para o Jayme me mandar tudo o que desse da personagem (risos). E ele me tranquilizando: "Vitória, curte este momento".

Aqui — O que dá pra adiantar do papel?

Vitória — Minha personagem é a Maria Clara. É uma história de amor que se passa entre Brasil e Portugal, nos anos 30, entre ela e o Inácio (Bruno Cabrerizo). Um romance... Vai ser lindo!



Aqui — Dentro de ti, está grande a pressão por viver a protagonista?

Vitória — Tenho noção da expectativa do público, que pode ter reações positivas e negativas. Sinto muito a responsabilidade! O meu pai "só" vai ser o Tony Ramos (risos). Cada dia é um mini-infarto que eu tenho com as notícias que chegam (risos), e eu tenho que agir como se fosse tudo normal. Eu sempre fui de me cobrar muito, todo o Brasil vai me ver. É o sonho da minha vida se realizando. Mas tô aprendendo a lidar.



Aqui — E nada mal ser comparada a Catherine Zeta-Jones.

Vitória — Verdade! Foi na época do filme Real Beleza. Primeiro, dei risada porque nunca me achei parecida, me surpreendi quando começaram a fazer esta comparação. Acho ela uma mulher incrível!

E alguém tem dúvida? Foto: Divulgação / Divulgação





Aqui — De mudança pro Rio de Janeiro, sobra tempo pra namorar?

Vitória — Tô solteira! O meu amor, agora, são pelos textos, pela novela. Estou focada 100%. É o meu melhor que quero dá.





Leia mais sobre famosos e entretenimento