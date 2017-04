Frei Jaime: A alegria de ser

Opinião 29/04/2017 | 06h30 Atualizada em

Bom Dia! O sábado foi se aproximando lentamente... Sua chegada é prenúncio de mais paz e maior leveza... Os dias acabam sendo marcados pela velocidade. Ainda bem que os intervalos permitem criatividade e maior liberdade! ¿Feliz é aquele que, ao despertar, se reencontra com prazer e se reconhece como aquele que gosta de ser.¿ (Paul Valery).



O amor próprio é o ponto de partida de uma caminhada exitosa. Amar-se é um exercício necessário e determinante. O amor para consigo mesmo faz surgir o cuidado com os detalhes da própria existência. Sem uma dose equilibrada de amor, a vida continuará sendo vida, mas não terá todo aquele vigor que faz brotar entusiasmo e superação. Ao despertar, um simples ritual poderia transformar os dias: unir as mãos em forma de gratidão.

Frei Jaime: correndo de si mesmo não se completa o percurso



Agradecer deveria ser a primeira atitude a ser assimilada, antes de qualquer outro aprendizado. Muitos passam dias e dias sem uma expressão de agradecimento, mesmo que tenham à disposição o ar para respirar. Há tanto motivos para sentir e expressar gratidão. Viver não é difícil. No entanto, algumas atitudes deveriam fazer parte do cotidiano. Gostar de viver é um jeito simples de elevar o pensamento e expressar encantamento e vibração. Nem mesmo os problemas são suficientes para roubar a alegria de ser.

A vida é o que existe de mais empolgante. Mas o sabor que pode ser dado à existência é uma escolha pessoal, uma opção, uma decisão. Reencontrar-se consigo mesmo, a cada amanhecer, é viver com significado, não desperdiçando energias e tempo. Há tantas coisas boas que estão acontecendo, perto e longe de cada um. Mesmo que o negativo tenha maior audiência e acessos, a vida continuará sendo vitoriosa, pois o bem jamais deixará de superar o mal. Gostar de ser é um desafio que vale a pena ser abraçado, com ternura e resistência. A felicidade se plenifica nos corações que se reencontram consigo mesmo. Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!