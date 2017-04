FGF define Centenário como sede provisória para a final do Gauchão

Previsão 26/04/2017 | 15h26 Atualizada em

A FGF indicou o estádio Centenário como sede alternativa para o Novo Hamburgo decidir o Gauchão, caso a instalação e a regularização de arquibancadas móveis no estádio do Vale não estejam concluídas até o dia 2 de maio. Em um comunicado, a entidade justificou que o artigo 11 do regulamento da competição exige que os locais que recebam os jogos decisivos tenham capacidade mínima de 10 mil lugares.

Foto: Reprodução

As arquibancadas móveis foram instaladas pela última vez no estádio do Vale em 2014, quando o estádio ainda recebeu alguns jogos do Inter, antes da reinauguração do Beira-Rio. Naquela época, comportava 15 mil pessoas.

O Corpo de Bombeiros não liberou a colocação de arquibancadas móveis para o segundo jogo das semifinais entre Novo Hamburgo e Grêmio, no domingo, pelas semifinais do Gauchão. Sem tempo hábil para fazer as mudanças exigidas, o Noia optou por mandar o jogo com a capacidade reduzida de 5,5 mil lugares.

