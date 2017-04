Experimente o salmão Wit

Exótico 27/04/2017 | 06h30 Atualizada em

A dica da receita de hoje é do chef e sommelier de cervejas Guilherme De Rosso, proprietário do Boteco Simples Assim. Que tal provar?

Ingredientes

1 Filé de Salmão (o mais fresco possível)

3 colheres de sopa de semente de coentro

1 colher de cha de semente de funcho

1 colher de chá de zimbro

1 colher de sopa de pimenta do reino branca

4g de gengibre ralado

200g de sal

300g de açúcar demerara

Raspas de 1 limão siciliano, 1 limão taiti e 1 laranja

355 ml de cerveja estilo Witbier

Modo de preparo

1. Tostar as sementes numa frigideira para liberar mais o aroma, em seguida esmague-as num pilão e reserve. Misture o sal, açúcar, gengibre e as raspas, acrescentando as sementes esmagadas.

2. Limpe o salmão, se necessário. Em cima de um papel alumínio faça uma cama com uma parte da mistura, coloque o salmão com a pele pra baixo, pincele a cerveja no salmão e coloque o resto da mistura de sal e açúcar por cima.

3. Enrole tudo em papel alumínio e depois num plástico filme, de modo que fique bem apertado e firme. Deixe descansar por 12 horas na geladeira.

4. Esse processo de retirada do líquido deve ser repetido por mais 3 a 4 vezes, já que o salmão deve ficar na mistura por no máximo 48 horas.

5. Após o processo, lave o salmão com o que sobrou da cerveja e ele estará pronto. Deixe a peça descoberta e na geladeira até a hora de servir.

Dica: O Salmão Wit, vai muito bem com salada. Faça uma salada com suco de limão, semente de coentro e a witbier, acrescente o salmão em tiras e está pronto. Outra opção é um delicioso sanduíche com cream cheese, raspas de limão siciliano, cebola roxa, tomate cereja e o salmão.

