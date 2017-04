Duas chapas disputam a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias

Trabalhadores 26/04/2017 | 09h53 Atualizada em

Duas chapas estão disputando a eleição para o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Com as candidaturas homologadas, a disputa entre a chapa de situação, liderada pelo presidente em exercício, Claudecir Monsani, e a chapa de oposição, conduzida por Luis Carlos Ferreira, o Luizão Metalúrgico, está bastante acirrada e com críticas de ambas as partes. A eleição ocorre nos dias 3, 4 e 5 de maio.



O pleito do sindicato está marcada para dois turnos e apresenta características semelhantes às do pleito municipal do ano passado. De um lado, Monsani, apesar da continuidade como representante da situação, apresenta sua chapa como de renovação, formada por sindicalistas mais jovens e com mais mulheres. Já Luizão rejeita a presença da política partidária na campanha sindical.



Com a candidatura alinhada politicamente com o deputado federal Assis Melo, Monsani resiste para apresentar as propostas de campanha. Segundo ele, a propaganda da chapa 2 (de oposição) é ilusória e, se as promessas forem cumpridas, serão fechadas as portas da entidade.



— Conforme a necessidade do momento, temos construído propostas e decidimos juntos. Não adianta apresentá-las e depois mudar — ressalta.



Para Monsani, as propostas apresentadas pelo "oponente" tiram a força do sindicato e o aproximam da classe patronal. Ele também criticou o posicionamento de Luizão Metalúrgico, que defende a retirada do pagamento da contribuição confederativa.



— Infelizmente, nosso oponente está tirando a força do sindicato com as propostas dele. Agora para ganhar uma eleição está iludindo o trabalhador.



Com discurso apolítico, Luizão afirma que seus apoiadores estão insatisfeitos com a maneira com que o atual grupo que comanda o Sindicato dos Metalúrgicos faz política sindical e reforça que sua chapa é formada totalmente por trabalhadores de chão de fábrica e associados à entidade.



— Temos certeza absoluta de que o sindicato tem que ser administrado por trabalhadores, e não por um partido político. Não tenho nenhuma ligação com partido, já tive no passado. Hoje, não estou filiado a nenhum partido político e não tenho compromisso político nenhum. O meu compromisso é com a categoria dos metalúrgicos.



Luizão diz que está preocupado em mostrar propostas para a categoria e acredita na possibilidade de vencer as eleições.



— A atual direção está muito desgastada.



Propostas dos candidatos



Claudecir Monsani – Chapa 1 (Sindicato Forte – Renovação – Unidade – Luta)

Vice: Adão Jovaniz

:: Seguir investindo na sede campestre.

:: Não permitir que os metalúrgicos trabalhem aos sábados.

:: Ampliar convênios.

:: Valorização dos aposentados.

:: Defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores.

:: Lutas nacionais.



Luizão Metalúrgico – Chapa 2 (Sindicato é para lutar. Oposição metalúrgica)

Vice: Cristiane Lealz

:: Sócio do sindicato pagará somente a mensalidade e não a contribuição confederativa.

:: Criar um portal de transparência para a prestação de contas do sindicato.

:: Lutas dos trabalhadores denunciando os governos e o sindicato patronal contra a retirada dos direitos da classe.

:: Criar escola técnica para qualificar os trabalhadores.

:: Convênio com clínica de saúde para atender aos trabalhadores aos sábados, domingos e feriados.

:: Criar agência de emprego dentro do sindicato.