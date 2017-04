"Consegui mostrar a indignação", diz Assis Melo sobre protesto na Câmara

Mirante 28/04/2017 | 08h30 Atualizada em

Assis Melo (PCdoB) roubou a cena durante a discussão da Reforma Trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados, na quarta-feira, vestido como metalúrgico soldador e gritando palavras de ordem no plenário. Virou notícia nacional, mas perdeu o direito ao voto.



A reação do Palácio do Planalto veio de imediato. Assis, que é suplente, foi substituído pelo titular, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB). Até a noite desta quinta-feira, Nogueira continuava como deputado no site da Câmara.



Leia mais

Cartório eleitoral de Caxias do Sul estará fechado nesta sexta-feira

Vestido de metalúrgico, deputado Assis Melo protesta no plenário da Câmara

Vereadores de Caxias do Sul aprovam pedido de informações sobre Rek Parking



A informação é de que Nogueira teria sido acionado no momento em que o comunista entrou no plenário com o uniforme. Assis contou que comprou o material em Brasília pela manhã. Ele chegou a pensar em levar o uniforme de Caxias, mas preferiu não despertar a atenção.



— Consegui demonstrar nossa indignação e mostrar o dia a dia dos trabalhadores, muito deputado nem conhecia a roupa de um metalúrgico. Achei que deveria fazer esse processo — disse o presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos.



Sobre não ter conseguido registrar seu voto contra, Assis não lamenta. Ele disse que já estava esperando que isso ocorresse, uma vez que o presidente Michel Temer (PMDB) havia exonerado outros três ministros para que reassumissem como deputado e votassem favoráveis ao governo. Uma hora depois de se manifestar, Assis já sabia que seria substituído pelo governista.



Embora retome o mandato, o representante de Caxias do Sul já foi avisado que o mesmo vai ocorrer na votação da Reforma da Previdência.



— Não me surpreendi e nem fiquei frustrado (por não votar). Os trabalhadores sabem da minha posição. Estou nesta condição (suplente) e tenho que me contentar — declarou.



Para se pronunciar na tribuna, Assis teve que vestir o paletó.



Ao chegar em Caxias no início da noite, ele foi recepcionado por militantes no aeroporto. Nesta sexta-feira,ele participa ativamente da greve geral em Caxias.