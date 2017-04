Confira a lista de falecimentos desta terça-feira

Obituário 25/04/2017 | 06h30 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Priscila Cristina Chaves da Costa, 24. Sepultada segunda-feira no Cemitério Municipal do Campeche, em Florianópolis.



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Norberto Meraci de Lima Holkem Junior, 29. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público.



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Adão João Fogaça, 80. Sepultamento terça-feira, às 10h, no Cemitério Público Municipal de Jaquirana.

- Demetrio Francisco da Silva, 92. Sepultado segunda-feira no cemitério do bairro São Caetano.

- Gomercindo Cappelaro, 85. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público de Vista Alegre do Prata.

- Itamar Marcelino de Oliveira, 41. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Altamiro Silveira dos Santos, 62. Sepultado segunda-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

- Judith Sonaglio Bettoni, 93. Sepultada segunda-feira no cemitério da Linha 47, em Farroupilha.

- Casemiro Sesti, 94. Sepultamento terça-feira, às 15h, no Cemitério da Sociedade de Galópolis.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Aleixo Vieceli, 60. Cremado segunda-feira.

- Maria de Lourdes Rutkowski, 80. Cremada segunda-feira.

- Sonia Aparecida Moraes Lopes, 50. Cremada segunda-feira.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Ignez Maria Bellaver, 91. Sepultada segunda-feira no cemitério da Capela Santo Inácio, na Linha Alencastro.

- Valmir Palhano dos Santos, 53. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público.