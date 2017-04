Confira a lista de falecimentos desta sexta-feira

Obituário 28/04/2017 | 06h30 Atualizada em

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Juromi André da Silva Araldi, 78. Sepultamento sexta-feira, às 11h, no Cemitério São Luis da 6ª Légua.

- Lourdes Maria Fulcher, 85. Sepultamento sexta-feira, às 9h30min, no Cemitério Público Municipal.

- Moacir Sartori, 61. Sepultamento sexta-feira, às 10h, no cemitério do bairro Desvio Rizzo.

- Orzema Almeida de Souza, 86. Sepultado quinta-feira no cemitério do bairro São Vitor Cohab.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Odette Carmen Chiapinotto, 74. Sepultada quinta-feira no cemitério do bairro Nossa Senhora de Lourdes.

- Zefiro Adelino Menin, 98. Sepultada quinta-feira no cemitério da Sociedade de São Luiz da 6ª Légua.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Arlindo José Ecker, 77. Sepultado quinta-feira no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.

- Joana da Silva Gasperin, 84. Sepultada quinta-feira no Cemitério Novo da Sociedade de Ana Rech.

- Nelson André Tonietto, 83. Sepultamento sexta-feira, às 10h, no Cemitério da Sociedade de Conceição da Linha Feijó.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Nivaldo Foppa, 63. Cremação sexta-feira, às 9h.

SÃO MARCOS

Capela São José

(54) 3291.1559

- Pedro Teles de Macedo, 67. Sepultado quinta-feira no Cemitério São Judas Tadeu.

VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Cesar Antonio de Almeida Silva, 56. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público São Francisco.