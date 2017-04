Confira a agenda de eventos para esta sexta em Caxias

Agenda 28/04/2017 | 12h00 Atualizada em

Haikaiss na All Need Master Hall

Haikaiss está na turnê no álbum "Teto Baixo" Foto: Divulgação / Divulgação

O Haikaiss se apresenta nesta sexta, 28, às 23h, na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351). O grupo de rap está na turnê do álbum Teto Baixo, o mais recente trabalho da banda. Também vão se apresentar o Linha de Frente Rap e os DJ¿s DJ Kito e Dj Zinho.

Os ingressos custam a partir de R$ 35, e estão disponíveis na Tribus Surf Skate (Av. Júlio de Castilhos, 1.856), Loja Tropikal (Rua Visconde de Pelotas, 787), Tabacaria Garcia (1º Andar do Shopping Pratavieira) e Chalé Pub (UCS) (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.047). Reservas e informações pelo telefone: (54)9.9143.7426.

Etiene & Black Soul no Mississippi



A banda Etiene & Black Soul faz show às 22h30min no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810), em Caxias. O grupo bento-gonçalvense apresenta uma mistura de blues, soul e funk. A entrada custa RS 20.

Festa Sexta Básica na Level

A Level Cult (Rua Coronel Flores, 789) organiza a festa Sexta Básica, a partir das 23h. A festa terá elementos da antiga Freak Friday, como escolhas de drinks e set list pelo público. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite. Após R$ 30.

Blackbirds no Zero54

Blackbirds vai tocar músicas das históricas bandas The Beatles, Pink Floyd e The Who Foto: Fábio Alt / Divulgação

A banda Blackbirds faz show no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), nesta sexta, 28, às 23h. O grupo vai tocar músicas de três das principais bandas de rock da história, os Beatles, Pink Floyd e The Who.

A entrada custa R$ 15 até a meia-noite. E após R$ 20

Dentadura Postiça na Cachaçaria Sarau

A banda Dentadura Postiça se apresenta às 23h, na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749), em Caxias. O grupo vai fazer um show tributo ao grande Raul Seixas. O bar abre às 18h30min. A entrada custa R$ 10.