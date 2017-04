Confira 10 eventos culturais do fim de semana na Serra Gaúcha

Almanaque 28/04/2017 | 14h30 Atualizada em

Três Porquinhos



Espetáculo "Os Três Porquinhos ou Confissões de um Menino Levado" é da companhia carioca Teatro da Juventude Foto: Teatro da Juventude do Rio de Janeiro / Divulgação

Os Três Porquinhos ou Confissões de um Menino Levado é um espetáculo teatral infantil que faz uma analogia à história dos três porquinhos, passando a lição de que o conhecimento se sobrepõe a força física. Sábado e Domingo às 16h, no Teatro Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333). Os ingressos custam R$ 50. Estudante, sênior, crianças e clube do assinante pagam R$ 25.

Mostra Bentogonçalvense de Dança



Em uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Casa das Artes, Bento Gonçalves recebe mostra de dança em comemoração ao Dia Internacional da Dança (29 de abril). Uma série de atividades estão sendo realizadas na cidade. Confira a programação deste final de semana:

+ Sábado: Oficinas de Dança, das 10h às 17h, na Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127).

+ Domingo: Apresentações de danças, a partir das 19h, no Anfiteatro Ivo da Rold, Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127). Os ingressos custam R$ 10.

Abril Solidário

Haverá incentivo a adoção de cães no evento Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

O Abril Solidário tem edição neste sábado. Com uma programação que une solidariedade e cultura, O Brechó Elo do Bem vai ocorrer e a arrecadação será doada para famílias carentes. Também estará ocorrendo, doações de ração e incentivo a adoção de cães da ONG Apas. Ainda haverá música com Los Volps e Little Talks, e apresentações de dança com Tayná Jalowitzki e Nina Ting. No Sábado às 16h, no Urbano Park (Marechal Floriano esq. Tronca). Entrada Franca.

Aulas de Dança

O Studio de Dança Camila Oliveira abre suas portas para aulas gratuitas neste sábado. Ao todo serão seis aulas dos estilos, urbano, jazz, jazz funk e experimental. Sábado a partir das 14h, no Studio de Dança Camila Oliveira (Rua Coronel Flores, 810). A participação é gratuita.

Fashion Revolution

O Zero54 abre as portas neste sábado para o Fashion Revolution Week. A programação é faz parte de uma semana mundial que se celebra os trabalhores da indústria da moda e relembra o desastre do Rana Plaza no terremoto em Bangladesh em 2013. Haverá painéis com diversos palestrantes, troca-troca de roupas espaço para expositores locais e oficina de bordado. Sábado às 15h30, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154). Entrada Gratuita.

Hard Times

Espetáculo Hard Times será apresentado no Centro de Cultura Ordovás Foto: Paulo Pretz / divulgação

Apostando na linguagem da dança contemporânea e a técnica do pole dance nos movimentos, o espetáculo Hard Times terá apresentação em Caxias. O projeto também se alia ao blues, com a trilha sonora da banda Lara & Jackpot Band. A direção cênica e idealização são de Paula Giusto e a produção cultural é de Cristina Nora Calcagnotto. Sábado às 17h30min, na Sala de Teatro do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). A entrada é franca.



1° Festival de Funk da Serra Gaúcha

Alguns dos principais nomes do funk da atualidade estarão se apresentando em Gramado. O Circus Serra Party é o primeiro festival de funk da Serra Gaúcha e tem como principais atrações os MCs Livinho, G15 e Don Juan. Sábado às 20h, no Serra Parque (Viação Férrea, 100 - Gramado). Ingressos a partir de R$ 65. As vendas em Gramado ocorrem na Loja Arte Silva (Av. Borges de Medeiros, Galeria Acassia Negra), Skillo Lanches (Av. Borges de Medeiros, 3.036, Armazém do Lolo (Rua São Pedro, 284).

Vaiqueuvoo



Peça Vaiqueuvoo é uma promoção do Arte Sesc Foto: Paulo Barbuto / Divulgação

O Arte Sesc traz para Farroupilha apresentação da peça Vaiqueuvoo. O espetáculo é da Companhia Irmãos Sabatino, de São Paulo, e é uma releitura jovem e dinâmica, que passa a história dos aviadores da década de 1930, através da linguagem do circo. Domingo às 15h, na Praça da Emancipação (Rua Tiradentes, s/nº - Farroupilha). Entrada Franca.

Ária Trio

A segunda edição do projeto Concertos ao Entardecer 2017 recebe apresentação do Ária Trio. O grupo reúne Esmeralda Frizzo no piano, Tomás Savaris no violão e Ricardo Biga na harmônica. Além deles a Orquestra Sinfônica da UCS fará parte do concerto. Sugere-se a doação de livros infantis ou infanto-juvenis novos ou usados. Domingo às 18h, na Sede Social do Recreio da Juventude (Rua Pinheiro Machado, 1.762). Entrada Franca.

Abrazo

Companhia Clowns de Shakespeare de Natal-RN apresenta a peça Foto: Pablo Pinheiro / divulgação

O espetáculo Abrazo, do Grupo Clowns de Shakespeare, terá apresentação em Caxias. A peça é resultado de um trabalho de pesquisa sobre ditaduras latino-americanas e trata sobre essa temática. Ela faz parte do projeto Palco Giratório do Sesc. Domingo às 17h, no Teatro do Sesc (Rua Moreira Cesar, 2.462). Doações de 2kg de alimentos não-perecíveis valem a entrada.