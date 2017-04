Agenda: Kleiton e Kledir trazem o projeto "Letra e Música" para Caxias

Agenda 25/04/2017 | 12h40 Atualizada em

A dupla Kleiton e Kledir chega a Caxias do Sul nos dias 2 e 3 de maio, com o projeto Letra & Música. A ação traz uma oficina, ministrada pela dupla, sobre música popular no dia 2, das 15h às 19h30min, e um show com os músicos no dia 3, às 20h30min.O projeto faz parte das comemorações dos 50 anos da UCS e ocorre no UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 926).

Ambos os eventos são gratuitos, porém com vagas limitadas. Inscrições e informações pelo telefone: (54) 3218.2610 e no site www.ucs.br/site/eventos/oficina-letra-musica-com-kleiton-e-kledir/.