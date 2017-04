ACBF recebe Atlântico na abertura da Liga Gaúcha de futsal

Nova competição 21/04/2017 | 16h06 Atualizada em

A estreia na primeira edição da Liga Gaúcha de Futsal, competição que substitui a tradicional Série Ouro, será neste sábado, às 19h, na Serra. A ACBF enfrentará o Atlântico, no jogo que marca a abertura oficial da competição.



O campeonato já se inicia com uma das maiores rivalidades do futsal gaúcho nas últimas décadas. São os únicos campeões estaduais em atividade no campeonato.

Desde 2008, somente a ACBF e o Atlântico levantaram as taças. Foram seis títulos do time laranja e três da equipe de Erechim, que venceu a última edição da Série Ouro justamente batendo a equipe de Carlos Barbosa na decisão. Nesse mesmo período, as equipes ainda protagonizaram cinco finais de Gauchão.

A Liga Gaúcha terá a chancela da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). A competição também terá um formato diferente com 12 equipes participantes. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno e returno. Os oito primeiros colocados garantem a classificação direto para a fase de mata-mata. Os dois últimos dois colocados serão rebaixados para a Série Prata. Automaticamente, os dois melhores da Série Prata 2017, disputarão a Liga Gaúcha no ano que vem.

OS TIMES

Abelc (Boa Vista do Buricá)

ACBF (Carlos Barbosa)

AES (Sobradinho)

Alaf (Lajeado)

América (Tapera)

Asif (Ibirubá)

Assoeva (Venâncio Aires)

Atlântico (Erechim)

BGF (Bento Gonçalves)

Flores da Cunha (Flores da Cunha)

Guarany (Espumoso)

Sase (Selbach)

