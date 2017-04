3por4: 21ª Integramoda ocorre nesta quarta em Caxias

3por4 26/04/2017 | 11h40 Atualizada em

Esta quarta, 26, é dia de Integramoda, em Caxias. A programação, que ocorre na CIC durante a partir das 16h30min, reúne palestras, oficinas e tendências do segmento têxtil. A coluna adianta um pouco do conteúdo que será apresentado por Marnei Carminatti, designer do Núcleo de Design da Assintecal e consultor do Instituto By Brasil. O consultor alegeu o lema "leveza, a urgência dos novos tempos" como argumento do inverno 2018. O conceito influencia consumidores na busca de produtos e experiências novas, autorais e originais.

- Nossa investigação tem na experiência de tecnologia a palavra-chave, uma combinação que desperta a curiosidade e renova os desejos de consumo - defende.

Carminatti vai dividir com o público resultados das pesquisas mais recentes do projeto Conexão Inspiramais, salão de design e inovação de materiais que trabalha com o desenvolvimento da identidade brasileira. Conforme ele, a pirâmide de desenvolvimento de produtos deve ser montada com 10% de criação autoral e busca pelo novo, 30% de aposta e processo e 60% de "tem que ter" e massificação.

Para entender melhor o que isso tudo significa, só participando do 21º Integramoda, que ainda terá outros nomes fortes do setor como Bárbara Castro, Paola Reginatto e Juli Modelski. Informações no www.polodemoda.com.br.