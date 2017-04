21º Integramoda #reconectar

Moda 21/04/2017 | 14h00 Atualizada em

As pessoas estão vivendo em um mundo cada vez mais dinâmico, virtual e global. Apesar disso, existe um movimento forte que busca no meio do caos unir essa realidade às origens, aos valores, aos gostos e às tradições, hoje tão essenciais para o enfrentamento do dia a dia. Reconectar é restabelecer a união de duas partes que, um dia, estiveram ligadas. Quando foi a última vez em que você se sentiu verdadeiramente conectado consigo mesmo? Com a sua própria verdade seja ela qual for?

Olhar mais para fora do que para dentro tem se tornado um hábito, sempre para o futuro ao invés do presente e até do passado. Esta reflexão também é real na moda com a valorização do feito a mão, de manifestações que mostram quem está por trás da criação de uma peça ou até de uma marca. Hoje as pessoas procuram grifes com histórias, com DNA.

A 21ª edição do Integramoda, um dos principais eventos do segmento têxtil do Estado, que será realizado na próxima quarta-feira, em Caxias do Sul, apresentará o #reconectar como tema central. Para iniciar esta reflexão, cinco personalidades de diferentes setores de Caxias foram convidadas a escolher um lugar e explicar o porque que nele se reconectam a algo em que acreditam e que nele encontram o seu eu.



Walter Rodrigues, estilista



Fotografado no seu apartamento Foto: Daniela Xu / Divulgação

"Moro há quatro anos em Caxias do Sul e chamo o meu apartamento de home sweet home apesar de ter uma casa em São Paulo, pois o meu lar verdadeiro é aqui. Mesmo viajando de forma maluca este lugar é a minha base, aqui que organizo tudo, aqui a minha cabeça volta ao princípio. Se #reconectar é se planejar, é estabelecer propósitos. Sou carregado de lembranças, cada coisa desta casa veio de um lugar, tem história. Não sou moderno, aqui novo só eletrodoméstico. Isso tem haver comigo, com o meu DNA de pensamento, onde me encontro. Estamos com valores tão duros neste contexto de mundo que é muito necessário o se #reconectar. O ponto de vista que olhamos hoje não vale mais, o que precisamos é buscar no passado uma leveza para compreender o futuro."

Camila Vieira, designer de acessórios

Fotografada no seu ateliê Foto: Daniela Xu / Divulgação

"Quando vim de Santa Catarina, há cinco anos, sem trabalho e sem amigos, meu refúgio era meu trabalho. Comecei a produzir acessórios e pedi auxílio à minha mãe, já que tudo o que cai na mão dela vira arte. E vem dela a minha veia artística. Meu showroom hoje lembra a sala da minha casa, onde comecei o meu negócio. E no aconchego deste espaço as pessoas se conectam. Cada cliente que entra aqui tem uma história e um aprendizado que traz uma inspiração. Escolhi meu atelier porque aqui tenho meu cantinho zen, leio poesias e crio. Geometrias, cores, viagens, matéria prima e o contato com as pessoas são itens essenciais para eu me #reconectar."

Pedro Horn Sehbe, diretor da Loja Magnabosco

Fotografado no seu escritório Foto: Daniela Xu / Divulgação

"Este lugar diariamente me proporciona uma reconexão, com minha história e minha família. Aqui vejo valores sólidos num mundo que vive um momento de se #reconectar. Meu local de trabalho é onde ficava o quarto da minha avó, onde constantemente eu entro e não tem como não pensar nisso. É uma reconexão intensa com o passado. Sou a quarta geração da família no negócio e só evoluímos porque fomos fiéis a nossa essência. A moda se reconecta no momento em que tem uma história, por isso trabalhamos com marcas que tem valores e que se somam a nossa, dando segurança a nossa proposta de valor."

Jéssica De Carli, arquiteta

Fotografada no Bar 13 Foto: Daniela Xu / Divulgação

"Não tive dúvidas em escolher o lugar que faz eu me #reconectar com um marco importante da minha história. O Bar 13 era do meu avô e eu cresci ouvindo a história de que ele vendeu o bar sem contar pra ninguém da família. Foi traumático e minha avó ficou anos sem falar com ele por causa disso. 30 anos depois o proprietário atual me chamou para fazer o projeto do Boteco 13, sem saber da minha ligação com o Bar. Foi uma grande coincidência. Eu nunca havia frequentado este espaço. Na inauguração do Boteco, eles foram chamados para uma homenagem e nesse dia minha avó fez as pazes em definitivo com meu avô. E eu fui o motivo dessa reconexão. O Bar 13 comemora 50 anos este ano e em julho eu lanço um livro que vai contar essa e outras tantas histórias."

Daniela Conte, stylist e blogger

Fotografada no Museu Municipal de Caxias do Sul Foto: Daniela Xu / Divulgação

"Minha mãe foi diretora do Museu Municipal de Caxias do Sul, dos meus cinco aos oito anos. Aqui eu me reconecto com a minha infância. Era muito corrido naquele tempo e trabalhoso trazer uma exposição de arte e eu participei de tudo isso. Depois de adulta a gente começa a dar valor a aquilo que realmente fez sentido, a lembrar de histórias que nos marcam para sempre. Eu entendi que foram estas referências que eu tive aqui que me inspiram até hoje e me fizeram mudar de profissão. O #reconectar para mim é estar ligado às origens, a arte, a criação. Neste ano, em outubro, o Museu completa 70 anos."

Evento

O Integramoda ocorre na CIC. As inscrições devem ser feitas pelo site www.polodemoda.com.br. O valor é de R$ 110 (público geral) e R$ 55 (estudantes). Na hora, R$ 130 e R$ 65. Informações (54) 3027.4422 ou 98166.0404.

Programação

16h30min: credenciamento

17h30min: abertura e lançamento do Market Place Coletivo do APL Polo de Moda/SDECT

18h10min: palestra âncora Dimensões do Mercado e o Comportamento do Consumidor Brasileiro de Vestuário, com Bárbara Castro do IEMI

19h: coffee break.

19h30min: encontros setoriais (escolhidos na hora da inscrição):

1. Estratégias e Mudanças de Hábito para sua empresa permanecer no mercado atual _ Case Sultêxtil, com Paola Reginatto, Comitê Estilo/Fitemasul

2. Palestra Verdade: como ela muda a forma da construção de marca, com Juli Modelski, Núcleo de Moda/Sindivest

20h20min: Conexão Inspiramais — Inverno 18 — Assintecal, com Marnei Carminatti

21h10min: encerramento



Produção

Direção e conteúdo: Chaiene Deiro

Assistente de conteúdo: Mayra Rios

Fotos: Daniela Xu

Agência: Túnel Desgin