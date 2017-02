Zé Victor Castiel: "Temos evoluções, mas seguimos com os velhos problemas"

Paixão Colorada 10/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Até que o Inter fez uma boa partida contra o Fluminense na quarta-feira. No entanto, alguns problemas que detectamos, desde o ano passado, afloraram novamente. O fato de Antônio Carlos Zago ter entrado com mais um volante foi benéfico para que D'Alessandro pudesse fazer as construções de jogadas, sem ter de se preocupar em marcar. Mesmo assim, ainda não ficou claro qual deve ser o seu companheiro na armação de meio-campo, e continuaram aparecendo os graves defeitos de ataque do Colorado. A zaga ainda é fraca.



Para mim, está muito claro que Roberson não é o matador de que precisamos para aproveitar as jogadas construídas pelo meio-campo.

A contratação de Carlos talvez deva suprir esse problema. Embora saibamos que, na verdade, o que necessitamos é de um matador na grande área.

Uendel reeditou as boas atuações, e Valdívia entrou muito bem. Sobre Charles, devo dizer que, a cada jogo, se credencia para ser o titular ao lado de Dourado.

Postura e ambição

O que preocupou foi o fato de que, após marcar o seu gol, o Inter voltou para o segundo tempo disposto a manter o resultado. A torcida não aguenta mais ver o time recuando e chamando o adversário para o seu campo. Não é mais possível jogarmos por uma bola. O Colorado deve se impor contra seus adversários e nunca se conformar com um placar mínimo.

As mudanças de postura e de ambição são partes fundamentais para que o time de Zago consiga voltar para o lugar que merece.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho