Zé Victor Castiel: "A árdua tarefa de Antônio Carlos Zago"

A tarefa de Antônio Carlos Zago é muito árdua neste início de temporada. Sua primeira missão é detectar os problemas que o grupo trouxe do ano que passou e tentar extirpá-los de uma forma que não seja muito traumática. Isso envolve muita destreza, na medida em que vai acabar lidando com a autoestima dos jogadores.

Identificados os problemas, o treinador terá que formar um time. Dito assim, parece uma coisa muito fácil. Na verdade, o que Antônio Carlos precisa fazer é ir testando os jogadores em suas posições e dando continuidade para somente aqueles que apresentarem bom rendimento. Não se trata, portanto, de uma estratégia de tentativa e erro. Trata-se, na verdade, de buscar aquilo que se tem de melhor para cada posição e, uma vez convicto, dar continuidade, para que este atleta consiga ganhar confiança e firmeza.

Zago está tentando definir, o mais rápido possível, quais são seus 11 titulares, para, a partir daí, dar continuidade a eles e fazer com que o time consiga "encaixar". Está absolutamente certo o treinador: só se forma uma boa equipe quando se utiliza os melhores em cada posição. Além disso, a torcida precisa voltar a saber, de cabeça, o time titular.

Pedro e Radicci

Hoje à noite, teremos o prazer de ver um grande show dentro do Porto Verão Alegre. Nosso querido narrador do Rio Grande, Pedro Ernesto Denardin, se apresentará no teatro da Amrigs, juntamente com Iotti e seu impagável Radicci. Eu estarei lá me divertindo e aplaudindo estes dois grandes gaúchos.

