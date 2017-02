Wagner, do Caxias, alfineta D'Alessandro: "Ele nunca ganhou de mim. Aqui é meu salão de festas"

Peleia no Gauchão 11/02/2017 | 23h24 Atualizada em

Um bate-boca entre D'Alessandro e Wagner durante o empate em 1 a 1 entre Inter e Caxias provocou alfinetadas após o término do jogo válido pela terceira rodada do Gauchão, no Beira-Rio. O atacante do time da Serra fez uma espécie de desabafo contra declarações que teria ouvido na confusão, que começou após falta que ele sofreu de Anselmo.

— Quando a gente ofende uma pessoa, primeiro que não pode nem ofender, mas ele me chamou de bandido, o que me magoou muito. Mas a mágoa dele deve ser porque nunca ganhou de mim. Enquanto eu não perder, aqui é meu salão de festa — bradou. — Dou a vida pelo meu time. Não posso fazer nada se eles não fazem isso pelo deles — cutucou.

Leia mais:

Cotação ZH: Danilo, D'Ale e Uendel são os melhores em campo contra o Caxias



Autor do gol do empate do Caxias, Reis se contentou com o resultado:

— É muito difícil jogar no Beira-Rio. Sabíamos que, se eles saíssem na frente, seria muito difícil para a gente reverter. A gente correu atrás, batalhou e empatou o jogo.

Do outro lado, o Inter ainda não venceu neste Gauchão. Na saída de campo, os jogadores tentaram entender os motivos que levaram o Inter à parte de baixo da tabela do Estadual. Lateral-esquerdo do Inter, Uendel atribuiu o magro escore do Inter ao baixo aproveitamento nas finalizações.

— Foi um jogo difícil, a equipe do Caxias se fechou muito bem. Conseguimos fazer o 1 a 0, só que demos o empate muito rápido. Não aproveitamos as oportunidades, são coisas que temos de melhorar — resumiu.

Acompanhe o Inter no Colorado ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*RÁDIO GAÚCHA