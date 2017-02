Vinícola da Serra leva espumantes para envelhecer no mar da França

Caixa-Forte 20/02/2017 | 14h42 Atualizada em

A ideia é curiosa. A Miolo, do Vale dos Vinhedos, foi a primeira vinícola brasileira a realizar imersão de garrafas de espumantes em cave submarina.Você leu certo. A explicação: a bebida submersa chega a apresentar 10 vezes mais compostos moleculares do que a envelhecida pelo método tradicional.



Para brindar o sucesso de vendas do Miolo Cuvée Tradition Brut em terras francesas, o grupo apostou num sistema único de envelhecimento e estabilização do espumante: a imersão de garrafas em cave submarina. Com isso, um lote do produto foi imerso no mar da província de Bretagne, no Atlântico Norte, na França.



A operação foi efetuada nesse formato inusitado e chama a atenção por criar condições ideais, não apenas para envelhecer, mas também para conferir características singulares às borbulhas. Estrategicamente mergulhadas na ilha de Ouessant, na região conhecida como Baie du Stiff, as 500 garrafas estão em contato com as temperaturas do mar (entre 11°C e 13°C) e do ar (de 8 a 10 °C), além de receberem as influências benéficas da suave agitação marítima.



As garrafas do Miolo Cuvée Tradition Brut, elaborado na Serra com uvas Chardonnay e Pinot Noir, estão dispostas horizontalmente em container especial no fundo do mar. Serão retiradas do ¿repouso¿ em novembro deste ano e comercializadas no Brasil e na França em uma edição especial.



O preço não foi definido ainda.O enólogo Adriano Miolo, superintendente do Grupo Miolo, destaca que pesquisas apontam que, pelo processo, os espumantes apresentam sabor mais rico e floral, com notas de manteiga e castanha, e adquirem complexidade sem perder o frescor.