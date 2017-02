Veja quatro apostas da UCS para manter ensino de qualidade e liderança na região

#UCS50anos 10/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Haja reinvenção para a Universidade de Caxias do Sul (UCS) chegar aos 50 anos vislumbrando crescimento. Nesta sexta, quando a UCS se torna cinquentenária, as apostas para se manter jovem e cheia de pluralidade são voltadas à tecnologia, inovação e ensino qualificado. Com ofertas de faculdades cada vez mais atrativas e econômicas se instalando na Serra Gaúcha, o grande desafio da instituição é seguir inovando dia a dia.



Veja abaixo quatro apostas para a UCS se manter saudável e sustentável:

Parque tecnológico

Ecossistema de conhecimento, empreendedorismo e inovação, o TecnoUCS é uma das principais apostas para a instituição se firmar no mercado. Lançado em dezembro de 2015, o espaço une a pesquisa às competências científicas e tecnológicas, aproximando-se do mercado ao incubar empresas e projetar ideias que vão desde embalagens inteligentes até testes rápidos de DNA. O TecnoUCs tem três unidades nos campi Vale do Caí, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, onde ficam também as incubadoras. A ideia é implantar também o coworking na UCS, que são espaços diferentes e criativos para o trabalho. O projeto ainda gera startups provenientes das pesquisas realizadas na universidade, que potencializam o aspecto inovador e de agregação de valor à aplicação do conhecimento criado em seus laboratórios. A proposta está inserida no StartUcs, que está indo para a terceira edição em abril. A primeira contou com 15 empresas, sendo que três se consolidaram. Na segunda, das nove empresas, quatro se consolidaram.



Cursos inovadores

A ideia não é criar graduações já ofertadas na região, mas apostar em assuntos inéditos no Estado. Os dois cursos mais recentes, Medicina Veterinária e Odontologia, já suprem a parcela que faltava para a UCS. A expressão usada pelo reitor Evaldo Antonio Kuiava para definir esta nova fase é "atualização de tendências do mercado". Ele conta que a UCS trabalha em um projeto que possa unir Engenharia e Medicina em um único curso, por exemplo:



— Vamos formar um engenheiro que esteja ligado diretamente à área da saúde. Um exemplo: precisamos que seja projetado aqui um catéter. Também queremos estimular a pesquisa da engenharia inovadora, que é algo que precisa de muita pesquisa e laboratório. Se é para abrir um curso, que seja inovador.

Ampliar oferta de mestrados e doutorados

Implantar mais mestrados e doutorados implica diretamente em elevar a qualidade dos que já são ofertados, para obter a autorização do Ministério da Educação (MEC). Por isso, a instituição pretende elevar para conceito 4 os oito mestrados em desenvolvimento, para obter aval na criação de doutorados dos mesmos assuntos. Além disso, segundo o reitor, a ideia é criar novos mestrados em outra plataforma: no lugar de cursos acadêmicos, serão implantados mestrados profissionais.



— Temos mestrado e doutorado em direito, mas há espaço para um segundo mestrado no direito trabalhista, onde escritórios especializados na área poderiam fazer algo que agregaria na profissão, sem ter aquele objetivo de ser professor — destaca Kuiava.

Atualmente, a UCS oferece oito doutorados e 16 mestrados. Atualmente, 97% dos professores da UCS têm mestrado e doutorado.



Qualidade, com preços competitivos

A UCS não é a única a ofertar Ensino Superior na região: com faculdades e um centro universitário disputando alunos, a aposta na qualidade e estrutura é pode diferenciá-la no mercado. Segundo o reitor, a criação de cursos técnicos com mensalidades que custam cerca de R$ 800 para cinco disciplinas semestrais, por exemplo, é alternativa para manter os estudantes matriculados. A criação de uma universidade federal na região poderá ser o concorrente mais forte, é claro, mas ainda assim, há um grande diferencial, defende o reitor:

— Em Vacaria, onde temos o curso de Agronomia, há uma opção no instituto federal. E no fim do ano passado, eles pediram nossas máquinas agrícolas emprestadas. Temos a melhor estrutura do curso do Estado, em diversos cursos.