Times gaúchos são derrotados na 15ª rodada da Superliga masculina

Com adversários complicados no fim de semana, os times gaúchos foram derrotados na 15ª rodada Superliga de vôlei masculino. O primeiro time a entrar em quadra no sábado foi o Lebes/Gedore/Canoas, do técnico Marcelo Fronckowiak, recentemente chamado pelo técnico Renan Dal Zotto, para integrar a nova comissão técnica da seleção brasileira.

Na briga para se manter entre os oito primeiros colocados e, assim, garantir a vaga no mata-mata das quartas de final, o time da Região Metropolitana de Porto Alegre não foi páreo para o Brasil Kirin, de Campinas, que venceu a partida por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 26/24, 25/27 e 25/21).

Com o resultado, o Canoas se manteve em oitavo lugar, com 17 pontos (cinco vitórias e 10 derrotas), enquanto o time paulista subiu para a terceira posição, com 34 pontos (12 vitórias e três derrotas).

Bento sofreu virada para o Sesi-SP de Bruninho (1) em São Paulo na noite de sábado Foto: Helcio Nagamine / Sesi-SP,Divulgação

Mais tarde, foi a vez do Bento Vôlei/Isabela entrar em quadra, para enfrentar o Sesi-SP em São Paulo. Contra um time recheado de campeões olímpicos, como o levantador Bruninho e o líbero Serginho, o time comandado pelo técnico Paulão surpreendeu no início do jogo, fechando o primeiro set em 25/21. Mas a equipe da Serra não conseguiu manter o nível, e o Sesi-SP, com

os jovens Leitzke e Vaccari em quadra, venceu as três parciais seguintes (25/17, 25/23 e 25/19), vencendo o jogo por 3 a 1.

O Bento permaneceu em nono lugar, com 15 pontos (cinco vitória e 10 derrotas). Já o time paulista continua na vice-liderança da competição (37 pontos, 12 vitórias e três derrotas), só atrás do atual tricampeão Sada Cruzeiro, que soma 44 pontos e é a única equipe ainda invicta na competição.

Na próxima rodada, nesta quarta-feira (8/2), o Canoas tem outra pedreira pela frente, o Cruzeiro, às 20h, em Contagem (MG). No mesmo horário, o Bento visita o Funvic Taubaté, quarto colocado com 33 pontos, 11 vitória e quatro derrotas.

