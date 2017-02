Sociedade por João Pulita

SOCIAL 21/02/2017 | 06h17 Atualizada em









Toda diva, Natália Daros desfilou um look de Carlos Bacchi, sábado, quando era aplaudida por sua graduação em Engenharia Civil Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Realização

Conhecida por sua presença atuante na área da benemerência, assim como sua família, Natália Daros brilhou, literalmente, sábado à noite, quando celebrava sua graduação em Engenharia Civil. Vestindo um modelo exclusivo e autoral do estilista Carlos Bacchi, a filha de José Valderez e Jussana Daros, distinguiu sua família num discurso emocionado e pontual, falou para os pais, para a mana Verônica, para o cunhado Felipe Tondo Pereira e para o namorado Leonardo Demari em declarações de gratidão, apoio e amor. Além da aplaudida formanda, a mãe e a mana dela também recepcionaram amigos do clã vestindo modelos únicos do estilista Bacchi.

José Valderez e Jussana Daros esbanjaram simpatia e elegância na festa de formatura da filha, Natália, sábado Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Felipe Tondo Pereira com a mana da formanda, Verônica Daros, estilosos em noite de celebração Foto: Jucimar Milese / Divulgação

A avó da formanda, Armyra Daros, com as amigas Zaira Bonetto, Mônica Bender e Thereza Tondo Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Realização II

A recepção teve como cenários os salões da sede social do Recreio da Juventude formatada por Anderson Salvador, que contou com a cenografia em tecidos de Flaviano Weber revestindo algumas paredes em brocado estampado com brasões nas cores berinjela e marrom, a mesma textura que Paula Ledur vestiu as mesas dos elegantes convidados. As flores da artista floral Rozemeri Weber, encantaram com pluralidade de espécies e cores arranjadas para harmonizar com os móveis Luis XV de Zeli Dambros.

Realização III

Já as tuias holandesas imprimiram um clima de jantar no bosque. Outro charme delicioso do encontro, dava conta dos doces finos de Melissa Ravanello servidos numa mesa assinada por Roseana Pettinelli e Denise Giovanardi. A noite ainda teve gastronomia do staff de Eliseo Marin, drinks tropicais servidos em bares junto à pista de danças e música do dee jay Marcelo Falcas e Adriano Carazzo. Na saída os convivas foram mimados com bolos de chocolate by Charlie Bakery.



Marcelo, Gilberto, Rosane Demari com o namorado da formanda, Leonardo Demari, em reunião familiar Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Ado José de Oliveira Pereira e Eliane Tondo Pereira abraçaram o clã Daros em noite festiva Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Marina Heinen e Matheus Eberle Sehbe, do grupo jovem que esteve reunido, sábado, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Gustavo Kormann e Bianca Ott também brilharam na recepção ao redor de Natália Daros Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Fátima e João Francisco Müller foram ao evento na companhia da bela filha Fernanda Cirena Müller Foto: Jucimar Milese / Divulgação