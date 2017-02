Aprendizado 08/02/2017 | 06h00 Atualizada em

O Shopping San Pelegrino, em parceria com a ONG AFS Intercultura Brasil, irá realizar um ciclo de palestras com intercambistas sobre a vivência no Exterior.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

Nesta quarta-feira, a partir das 19h, o encontro será com Giada Corti e Martina Rubinelli, intercambistas italianas, no térreo do shopping. O projeto irá até o dia 12. A entrada é franca.