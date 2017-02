Sétima edição do Jantar Sob as Estrelas será nesta sexta, em Bento Gonçalves

Gastronomia 17/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A sétima edição do Jantar Sob as Estrelas reunirá diversas atrações, nesta sexta-feira, a partir das 19h30min, na Rua Herny Hugo Dreher, em Bento Gonçalves. Haverá cerca de 25 opções gastronômicas, além de intervenções artísticas do Grupo Vivandeiros da Alegria, exposição de carros antigos e mostra fotográfica.

O público também poderá visitar o Museu do Imigrante e as crianças terão um espaço especial. A entrada é franca. Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para as áreas internas.