Retomada das obras na Rota do Sol

O dia 21 de fevereiro de 1997 assinalou um momento histórico na mobilização de empresários e políticos engajados na conclusão da Estrada Rota do Sol. O governador Antônio Brito anunciou a solução do embargo ambiental e a retomada dos trabalhos na região da Serra do Pinto. Sempre comprometida com o desenvolvimento do setor turístico, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul desempenhou um papel preponderante nas reivindicações fundamentadas em pareceres técnicos e jurídicos, justificando a importância da ampliação da malha rodoviária na região da Serra Gaúcha, em comunicação com o Litoral. O envolvimento da classe empresarial na materialização deste projeto remonta à década de 1930, quando o espírito empreendedor e visionário cogitou a aproximação de Caxias do Sul com o mar.

Em solo caxiense, o trecho de Desvio Rizzo e São Ciro, iniciado em 1974, foi inaugurado em outubro de 1980, pelo governador Amaral de Souza. Dez anos depois, na administração do governador Synval Guazelli, finalizou-se a etapa entre São Ciro e Lageado Grande (São Francisco de Paula). A partir de setembro de 1991, na gestão de Alceu Collares, os serviços prosseguiram até Várzea do Cedro.

O término do asfaltamento no trecho entre Lageado Grande e Tainhas ocorreu no verão de 1997. Uma caravana de 600 pessoas aplaudiu o descerramento da placa inaugural da RSC-453, em Tainhas, na rótula de acesso à cidade de São Francisco de Paula (foto). Com a aplicação de um projeto zeloso na preservação da natureza, disponibilizou-se o empenho de recursos para a retomada das obras entre Tainhas, Aratinga, Serra do Pinto, Itati e Terra de Areia, totalizando uma extensão de 54 quilômetros.

A conclusão da Rota do Sol ocorreu em dezembro de 2007, no governo de Yeda Crusius. Na Serra do Pinto, trechos antigos foram suprimidos e viadutos e túneis suavizaram a subida, bem como eliminaram curvas fechadas. A tecnologia topográfica e a moderna engenharia realizaram uma obra harmoniosa. O Viaduto da Cascata, que possui seus alicerces fixados num precipício rochoso, certifica o trabalho exitoso dos engenheiros que reinventaram um traçado num local caracterizado por ser uma trilha precária.

Obra de importância internacional

Lideranças da Serra Gaúcha acompanharam a inauguração do trecho da RSC-543 Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O ato que sinalizou a reativação dos serviços para concluir os 54 quilômetros finais da Rota do Sol repercutiu fortemente na imprensa. A CIC publicou um anúncio no jornal Pioneiro, reconhecendo o trabalho do governo estadual em se comprometer na conclusão da rodovia, bem como enfatizou a importância da via em estimular o turismo, redução no custo de transporte e respeito ao meio ambiente.



Obras na rodovia Rota do Sol em 2006

A BR-116 entre Caxias e São Marcos na década de 1940



O ex-deputado federal Victor Faccioni, num artigo no mesmo jornal, fez uma digressão e reconhecimento aos governadores Euclides Triches e Pedro Simon pelo esforço dedicado em busca de recursos no orçamento do Estado. Faccioni acentuou que a Rota do Sol também integraria o traçado com a fronteira em São Borja, Argentina, Chile e Oceano Pacífico. Na foto acima, uma lembrança do grande número de apoiadores do projeto.

Marcopolo homenageia a Rota do Sol

Convidados foram conduzidos por ônibus da Marcopolo, que personalizou a cabeceira das poltronas Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A retomada dos trabalhos no trecho da Serra do Pinto mobilizou os empresários ligados à CIC de Caxias do Sul, imprensa da região e políticos. A Marcopolo, que desenvolve produtos sofisticados para o turismo rodoviário, mostrou-se sensível com o ato e disponibilizou um ônibus para transportar convidados, imprensa e autoridades do governo estadual e municipal da região.

No encosto dos bancos, como se observa na foto acima, que geralmente identifica o nome da empresa transportadora, foi impresso a marca Rota do Sol, inspirando e renovando o desejo pela conclusão da estrada. Uma equipe de garçons serviu bebidas e petiscos. Valter Gomes Pinto, então diretor da Marcopolo, sempre atencioso com as questões comunitárias, ajudou servir os passageiros nesta excursão.

