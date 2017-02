Renato Prieto, o André Luiz de "Nosso Lar", começa a filmar até julho a sequência do sucesso no cinema

Aqui Entre Nós 18/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Uma vida dedicada à arte e à espiritualidade. Renato Prieto, o André Luiz do filme "Nosso Lar (2010), consegue reger sua trajetória nesta sincronia — e com tamanha maestria que o seu sucesso ultrapassa as fronteiras do Brasil.



Em Porto Alegre até o último dia 13, ele acompanhou como diretor os ensaios da peça "O Semeador de Estrelas — a Vida do Médium Divaldo Pereira Franco". O espetáculo foi originalmente montado por ele há dez anos, no Rio de Janeiro, e, agora, ganha nova versão com a Cia Hariboll de Teatro, com direito a campanha de financiamento coletivo (saiba mais emcatarse.me/osemeadordeestrelas).



A pré-estreia está prevista para maio, mês em que o médium baiano completa 90 anos. Por telefone, Renato fala sobre os seus 30 anos de ofício, reconhecimento e fé. E avisa: vem aí a sequência de "Nosso Lar" nos cinemas.

Foto: Divulgação / Divulgação

Aqui Entre Nós — Que tal foram os teus dias na Capital?

Renato Prieto — Já me sinto porto-alegrense! Porto Alegre tem uma efervescência cultural pela preservação da arte. Isto me agrada muito.

Aqui — Como está sendo trabalhar como diretor de O Semeador de Estrelas?Renato — Eu já estive com eles (elenco) outras vezes. Estão prontos, são estudiosos. É um projeto de sucesso. Já foi visto em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ganha nova roupagem com o gancho dos 90 anos do Divaldo.

A turma da nova montagem na Capital Foto: Ney Cardoso Fotografia / Divulgação

Aqui — O que mais vem aí entre os teus projetos para 2017?

Renato — Em setembro, devo ir a Miami, Orlando, Boston e Nova York. Na semana que vem, estou em São Paulo para filmar o documentário No Meio de Nós. Volto ao Rio para ensaiar 2 A Morte É Uma Piada 2, com estreia para abril. Em seguida, divulgo o filme A Menina Índigo, com estreia para maio. E estou fazendo reuniões para protagonizar um seriado em um canal fechado. Entre junho e julho, começam as filmagens de Nosso Lar 2 — Os Mensageiros(do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz).

Em A Menina Índigo.

Foto: Divulgação / Divulgação

Aqui — Como foi fazer André Luiz em Nosso Lar(várias obras psicografadas por Chico foram ditadas por este espírito)?

Renato — Quando vi o tamanho da responsabilidade, me dei conta de que deveria ficar absolutamente focado. Durante as filmagens, me isolava estudando os textos. Tive de emagrecer quase 18kg para algumas cenas. É uma honra. Fiz com um amor muito grande.

Foto: Reprodução / Reprodução

Aqui — Mexeu contigo?

Renato — Eu me sentia o tempo todo protegido, com a sensação de que alguém zelava por mim, do ponto de vista espiritual.

Aqui — Teus trabalhos têm temática espírita, e tu te identificas com a doutrina?Renato — Sou espírita desde menino. Quanto mais eu puder ajudar as pessoas a viver melhor, por intermédio da minha profissão, mais farei. O melhor lugar é sempre de quem ajuda.



Aqui — Tiveste uma passagem pela tevê...

Renato — Sim, na Globo, fiz Caso Verdade (série no ar de 1982 a 1986), Sinhá Moça (1986) e, na Manchete, Corpo Santo (1987). Mas eu me identifico mais com a pontualidade e a disciplina do teatro e do cinema.



Aqui — Como é a tua relação com o público?

Renato — Sempre procuro participar de debates, eventos sociais e, assim, fui criando uma relação de simpatia. Com o Nosso Lar, as pessoas apontavam para mim nas ruas se referindo ao André Luiz. O filme fixou o meu nome, me firmou.



Aqui — Hoje, és um Renato diferente?

Renato — Não tenho a menor dúvida! Aprendi a relaxar, mas sem perder a responsabilidade, e aprendi a não oferecer resistência ao que é. Minha gratidão aumentou também muito.

Aqui — Tiveste contato com o Chico Xavier (o médium morreu em 2002 e ficou conhecido por seu trabalho de caridade e pelos livros espíritas que psicografou)? Renato — A última vez que eu estive com ele foi na comemoração dos 90 anos de Uberaba (Minas Gerais). No melhor teatro da cidade, fiz, gratuitamente, o espetáculo E a Vida Continua. Conversamos muito. Defino Chico Xavier assim: um homem chamado amor. Era muito carinhoso e sempre queria saber dos novos projetos. Me sinto honrado dos seus conselhos e das nossas conversas sempre tão amorosas, cheias de ensinamentos e humor. Ele me incentivava a continuar. Uma vez, me disse: "Você só vai entender o que está fazendo, divulgando estas belas histórias, falando sobre espiritualidade, quando desencarnar. Então, continue". E ainda me falava: "Aquilo que é seu, nem precisa procurar. Porque o que é seu vai te achar".

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

