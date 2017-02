Reatualizando a lógica dos museus, programa Residência Criativa abre a Casa do Sol, em São Paulo

#Almanaque 18/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A Casa do Sol, lar da escritora Hilda Hilst, em Campinas, São Paulo, retiro essencial na criação de sua imensa obra, está aberta. Caso exemplar de preservação da memória de forma dinâmica, a iniciativa possibilita o protagonismo do visitante por meio do programa Residência Criativa, oportunidade aos que dialogam com o legado da escritora de imergir no seu universo de forma muito íntima — e produtiva.



