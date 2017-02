Randon, de Caxias, fecha parceria com empresa da Etiópia

Caixa-Forte 09/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Seguindo a estratégia de internacionalização, a caxiense Randon Implementos assinou contrato com a Mesfin Industrial Engineering PLC, da Etiópia, para a montagem de reboques e semirreboques com vistas a atender os clientes do Leste Africano.



A parceria permite que a Randon reforce sua atuação naquela região, onde já conta com operações no Quênia e na Argélia, compostas por unidades de montagem, pontos de distribuição e escritórios comerciais. Há mais de quatro décadas atuando no mercado internacional, a Randon está presente em mais de 70 países, para onde exporta produtos desenvolvidos conforme as exigências de transporte de cada mercado.



Fundada em 1993 e líder no mercado etíope, a Mesfin tem know-how no segmento de equipamentos para o transporte de cargas, atendendo aplicações de cargas secas, líquidas, armazenamento, construção e energia. Poderá, eventualmente, incorporar características locais para garantir pleno atendimento à região africana.