"Quem vai pagar o pato é o município", diz presidente da CNM

Entrevista 21/02/2017 | 07h00 Atualizada em

As dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios devem pautar o Painel RBS Notícias, nesta terça-feira, em Caxias do Sul. O encontro, que tem como tema O Desafio dos Novos Gestores Municipais, contará com a presença de 18 prefeitos da Serra e jornalistas da RBS. Entre os convidados, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

A ideia, segundo Ziulkoski, é promover um diálogo a partir dos questionamentos dos prefeitos. Nesta entrevista, ele adianta os pontos que deve abordar no encontro marcado para 13h15min na Casa Di Paolo.

— Entra a questão da gestão, a situação que estão passando as prefeituras e que vão passar ainda, em função de toda crise que está vivendo o país, os desafios desses novos prefeitos que estão assumindo e toda a realidade que permeia educação, saúde, assistência social — diz.

Ziulkoski também comenta os prejuízos que a PEC do Teto dos Gastos trará às prefeituras.

— Agora quem vai pagar o pato é o município, porque é o município que está com os problemas sociais na mão. Quem cuida de toda a área social é a União e o que a União faz? Nada.

O encontro terá ainda como painelista o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Luciano Pinto da Silva. O painel será mediado pelo editor-chefe do RBS Notícias, Elói Zorzetto. O programa Gaúcha Repórter, da Gaúcha Serra, apresentado por Diego Mandarino, será transmitido ao vivo do encontro, a partir das 14h30min.

Confira os principais trechos da entrevista com Ziulkoski:

Quais as principais preocupações e prioridades dos municípios brasileiros?Ziulkoski: A principal preocupação é o prefeito atual poder cumprir ou dar continuidade àquelas políticas públicas que vão ao encontro dos interesses dos cidadãos e do cidadão mais desprotegido. Eu não estou falando de infraestrutura, de investimento, estou falando mais na questão do dia a dia, do custeio da máquina em manter os programas. Por exemplo, na saúde, elenca cinco ou seis situações em que o município assumiu aquela responsabilidade e, ao meu ver, ele não tem condições de sustentar aquilo. Por exemplo, Programa Saúde da Família. E aí tu pode aprofundar mais com bucal, que é dentista, mais fisioterapeuta, mais agente comunitário. É uma cadeia que envolve 500, 600 mil servidores nas prefeituras. Como tu mantém esses programas, já que eles são programas instituídos pelo governo federal, não por lei e sim por um ato administrativo, que foi atribuído um valor inicial que não é corrigido há anos e que não vai ser corrigido nos próximos anos? Como o prefeito consegue manter aquele programa para que o cidadão tenha acesso?

Até janeiro, 62 municípios haviam decretado estado de calamidade financeira. Qual a perspectiva para este ano?

Esse decreto de calamidade financeira não tem efeito jurídico, é uma manifestação política. Esse decreto não autoriza, por exemplo, praticar atos que nem seria se houvesse um vendaval, uma destruição da natureza, uma enchente, coisa assim. Aí sim pode baixar um decreto de calamidade, vai ser aprovado e homologado e pode comprar com dispensa de licitação, contratar pessoal sem concurso. Esse decreto não dá direito a fazer nada disso, apenas aprofunda o caráter político da situação crítica em que está aquele ente.

A perspectiva é que aumente?

O nosso primeiro levantamento, se seguisse, nós teríamos até a metade do ano em torno de 1,2 mil municípios nessa situação. Agora, não sei se os prefeitos, sabendo que não tem muita utilidade, fizeram igual. Se for ver a realidade de cada prefeitura pelas contas que os municípios apresentam ao Tesouro Nacional, aos Tribunais de Conta dos Estados, que é uma prestação de contas semestral, de toda a execução orçamentária, 77% dos municípios no Brasil no primeiro semestre do ano passado estavam gastando mais do que arrecadavam. Há um desequilíbrio entre receita primária e despesa primária. Isso deve mudar um pouco, porque os prefeitos que entraram, sabendo dessa crise toda, seguramente, devem ter adotado medidas bem agudas no sentido de economizar, desde a parte pessoal, com custeio, horário, até parar com investimentos.

Qual sua opinião sobre a PEC do Teto dos Gastos? De que forma pode atingir os municípios?

Atinge de cheio. É essa a coisa que precisa explicar. O Brasil entrou nesse parafuso que estamos vivendo, nessa crise que está difícil de sair e vai demorar muitos anos ainda para sair, mesmo que o PIB venha a crescer, a inflação a arrefecer, como já está. O problema do desemprego continua persistente. Quando o PIB vai crescer de forma consistente? Daqui dois anos? O que o governo imaginou? Tem duas formas de fazer o ajuste ou talvez outras, mas vou reduzir a duas. Uma seria criar tributos ou aumentar tributos. Isso, pelos levantamentos, se esgotou, a sociedade não está disposta a pagar mais. Com a PEC, está dito para nós, de forma constitucional, que por 20 anos não tem dinheiro novo para nada. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Se a União gastar um trilhão num ano, a inflação é 6,29%, ela só pode gastar 62,9 bilhões de correção da inflação. Não tem nada novo, é aquilo ali que tinha e continua aquele valor. Tu pega o Plano Nacional de Educação, as metas da educação, para mim, a não ser que mude, isso virou uma panaceia. Não tem como cumprir nada do que tem lá. Não adianta dizer que vai investir 10% do PIB. Como vai gastar 10% se a emenda constitucional trancou tudo? Isso que tem que cair a ficha de todo mundo. E o município é quem mais vai pagar. Não é empresário que vai pagar o pato. Agora quem vai pagar o pato é o município, porque é o município que está com os problemas sociais na mão. Quem cuida de toda a área social é a União e o que a União faz? Nada.

Como o senhor vê o fenômeno do prefeito gestor, como o de São Paulo, o João Doria, e o próprio prefeito de Caxias, Daniel Guerra?

É uma reação que vai se reproduzir na eleição o ano que vem para presidente da República. Há uma grande ¿dessintonia¿ entre os políticos convencionais ou partidos políticos e a população. O cidadão está repudiando, não quer mais votar em político tradicional, quer votar em quem se apresenta com outra proposta e para mim aí reside um perigo muito grande. Nós estamos numa faxina no Brasil no sentido ético e moral, com Lava-Jato e outras operações, mas isso pode levar para eleger no país um (Silvio) Berlusconi (ex-primeiro-ministro da Itália). O prefeito de São Paulo, não estou criticando a ele, tudo bem que um prefeito se eleja e ache que tem que priorizar alguma coisa, mas botar um capote de gari e sair para recolher lixo, ir para as casas combater pintura de fachada, acho que temos que enfrentar a questão estrutural da prefeitura para poder melhorar o serviço para o cidadão.