Prefeito de Flores da Cunha, Lídio Scortegagna, elege a revisão do Plano Diretor como prioridade

O prefeito de Flores da Cunha, Lídio Scortegagna (PMDB), elegeu duas prioridades para o seu segundo mandato: a revisão do Plano Diretor e o aumento da contribuição dos servidores municipais para o Fundo de Previdência. Ele foi reeleito com 13.916 votos na eleição de outubro.



Na avaliação do peemedebista, o novo Plano Diretor deve atender ao desenvolvimento do município com a geração de empregos e atração de novas empresas, com zoneamentos mais flexíveis. O formato para a construção de condomínios fechados no município também deverá ser discutido.



– Uma vez se previu zoneamentos mais específicos porque não tínhamos uma legislação ambiental tão severa. Hoje, a própria legislação ambiental já faz essas delimitações.



A polêmica do mandato deverá ficar por conta da intenção de Scortegagna em propor o aumento da contribuição do servidor com o Fundo de Previdência. Atualmente – o funcionalismo desconta 11% do salário para a aposentadoria, enquanto o município paga 31,1%.



– Se a legislação permitir vamos discutir com os servidores o aumento da alíquotas. No futuro não vai faltar dinheiro para o prefeito Lídio Scortegagna, mas para garantir a tranquilidade na aposentadoria dos servidores municipais.



No início do ano, o prefeito tentou aprovar o projeto de lei que previa a retirada do plano de saúde para dependentes de servidores municipais ativos e aposentados, em sessão extraordinária, na Câmara de Vereadores. Com a repercussão negativa, Scortegagna pediu a retirada do projeto do Legislativo e voltou a discutir o assunto com o Sindicato dos Servidores. Segundo o prefeito, o valor do plano de saúde aumentou mais de 60% nos últimos quatro anos.



– Existe vontade dos próprios servidores de fazer um novo processo licitatório para buscarmos um preço melhor. Ninguém quer tirar direito de ninguém. Só quero segurança e tranquilidade para todos os servidores para os próximos anos.



Obras de infraestrutura também estão na agenda do peemedebista. Entre as prioridades estão o asfaltamento do trecho da Estrada Velha, que liga Flores a Caxias do Sul, a reformulação da Avenida 25 de Julho e as construções da UBS do distrito de Otávio Rocha, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Casa da Cultura.



Preocupação como orçamento

Scortegagna explica que os últimos quatro meses foram de vigilância ¿quase permanente¿ nas contas da prefeitura. Ele frisa que a preocupação com as finanças não é privilégio do Executivo florense.



Com o orçamento de R$ 85,9 milhões em 2016, o prefeito afirma que teve superávit de R$ 1,4 milhão. Mesmo em meio a crise econômica. Segundo o peemedebista, os três decretos de contingenciamento de gastos que cortaram obras viárias, o recebimento de R$ 2,3 milhões de emendas parlamentares, a repatriação de recursos de governo federal (e multa) no valor de R$ 1,5 milhão e a venda da folha de pagamento da prefeitura para o Banrisul em R$ 425 mil contribuíram com o valor em caixa. O orçamento previsto para esse ano é de R$ 112 milhões.



– Investimos quase 19% (do orçamento) na saúde e quase 30% na educação. As despesas (com saúde e educação) estão crescendo e a arrecadação é cada vez menor. É uma vigilância quase permanente.



Projetos audaciosos

O Centro Empresarial de Flores da Cunha definiu, ainda no ano passado, suas reivindicações para o novo prefeito. O documento foi entregue para os dois candidatos durante a campanha eleitoral. Entre as solicitações, estão o apoio para a construção de uma escola técnica, a implantação do curso de marcenaria no Senai, o programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL) e o asfaltamento da Estrada Velha, como alternativa à ERS-122.



O presidente da entidade empresarial, Tiago Paviani, comenta que Scortegagna está acertando os detalhes para garantir a viabilidade da execução dos projetos.



– Nossos projetos são audaciosos. Se a gente conseguir executar será interessante para a comunidade. Nossa parceria com o poder público é muito boa – diz Paviani.



A reivindicação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, Olir Schiavenin, é a melhoria do acesso à internet no interior, com o objetivo de acessar à nota fiscal eletrônica. Ele elogia as boas condições das estradas da zona rural.



Schiavenin espera que o prefeito reeleito mantenha o aperfeiçoamento dos programas em andamento para o desenvolvimento de setor primário e pede apoio para a manutenção dos benefícios da reforma da previdência.



Prioridades para os próximos quatro anos

– Reformulação do Plano Diretor

– Aumento da contribuição dos servidores municipais para o Fundo de Previdência

– Revisão do plano de saúde para dependentes de servidores

– Pavimentação da Estrada Velha, entre Flores e Caxias

– Reformulação da Avenida 25 de Julho

– UBS de Otávio Rocha

- Quadra de esporte da Escola São José

- Reduzir a demanda de cirurgias de média complexidade

- Reforma de prédios públicos (Prefeitura, Subprefeitura de Otávio Rocha, Museu Municipal Pedro Rossi)