Políticos caxienses têm sido vítimas de ofensas nas redes sociais e reagem com processos

O descrédito da população com a classe política do país tem impulsionado ataques pessoais e xingamentos a detentores de cargos públicos nas redes sociais. A generalização se acentuou nos últimos anos com os desdobramentos das denúncias de corrupção da Operação Lava-Jato.



Na segunda-feira, o ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Antonio Feldmann (PMDB), usou suas redes sociais para desabafar depois de receber dezenas de ataques pessoais em função da notícia publicada pela coluna Mirante de que ele poderá ocupar um cargo no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e de ser questionado por uma amiga sobre o que teria feito de errado para receber os insultos, mesmo estando fora da política.



Apesar de receber orientações para não contestar as acusações das redes sociais, Feldmann defende que a classe política não pode aceitar calada os ataques e a generalização de que todos os políticos são corruptos. Ele diz que as redes sociais tornaram-se um tribunal de julgamento e execração pública.



— Entendo que a gente tem que começar a reagir e contestar. Escrevi in box (mensagem privada) para todas as pessoas que me acusaram. Perguntei se me conhecem e o que sabem da minha vida para me caracterizar com esses termos. Tenho uma filha de 15 anos e daqui a pouco as amigas dela ficam comentando que sou vagabundo. As pessoas não fazem uma análise política, mas atacam e usam expressões que ofendem a gente.



Mesmo com o mal-estar, Feldmann defende a liberdade de expressão e diz que a internet possibilitou a democratização e ampliou o acesso de manifestações, desde que as pessoas tenham a responsabilidade e limite, sem acusar e julgar os outros.



Feldmann conta que ainda não processou ninguém, mas diz que vai começar a buscar o reparo dos ataques na Justiça.



— Jamais tive um processo de desvio de dinheiro, de corrupção, de improbidade. A representação política de Caxias, de todos os partidos, é de pessoas sérias e honestas. Tem PT, PMDB, todos os partidos envolvidos na Lava-Jato, mas as pessoas aqui nunca tiveram sequer um processo de corrupção.



Ex-prefeitos processam pessoas por ataques pessoais

O peemedebista não é a única vítima na cidade. O vereador Rodrigo Beltrão (PT) e os ex-prefeitos Alceu Barbosa Velho (PDT) e Pepe Vargas (PT) também foram vítimas dos ataques. Nos últimos meses, Pepe conta que registrou 12 boletins de ocorrências de ofensas escritas contra ele nas redes sociais. E está entrando na Justiça para cobrar explicações sobre os xingamentos.



— Estou entrando com processos. O cara ofendeu, faço print (cópia) e entro com processo. Se é ofensa à honra por calúnia, injuria e difamação, entro com processo.

Segundo o petista, o ambiente virtual encoraja as pessoas a escreveram "coisas absurdas" como disseram os médicos sobre a morte da dona Marisa Letícia (ex-primeira dama, esposa do ex-presidente Lula). Pepe comenta que existe uma incapacidade de entender que as pessoas podem ter opiniões distintas.



— Ter opinião é uma coisa, mas o problema é quando transborda para a ofensa à honra. Na hora que estiverem na Justiça, vão se arrepender de ter dito o que disseram.



Para evitar incomodações, Alceu optou por cancelar sua conta no Facebook ainda no primeiro ano do mandato, em 2013. Mesmo assim. foi alvo de injúria no final do ano passado na rede social. O pedetista conta que foi informado por amigos que um internauta havia escrito que ele era sócio da Visate e que recebia dinheiro da empresa. Alceu entrou com um processo na Justiça.



— Nunca o Umberto Eco (escritor) teve tanta razão quando disse que as redes sociais vieram para dar voz aos ignorantes. E eu acrescentaria os frustrados. Se fosse somente por ignorância, tudo bem, mas as pessoas estão atacando a honra. Chamam de ladrão e de corrupto.



O pedetista comenta que entende as críticas por decisões administrativas, mas não concorda com ataques pessoais. No retorno à advocacia, Alceu diz que está se especializando em ações de indenizações que atacam a honra das pessoas.



— Sou político por 20 anos e não tenho nenhum processo, nenhuma acusação de nada. As pessoas são frustradas e elas explodem ali (na rede social).