Polícia Civil prende, em Paraí, investigado por furto de mil cabeças de gado no Estado

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira em Paraí, um homem apontado como um dos líderes de uma associação criminosa investigada pelo furto de mais de 1.000 cabeças de gado no ano passado. O suspeito, que estava foragido há um mês, é apontado como o responsável por fazer o levantamento das propriedades rurais a serem atacadas na Serra. Ele também teria participado de crimes nas regiões sul e central do Rio Grande do Sul.

A ação contou com o reforço de agentes das delegacias de Nova Prata e Paraí. A identidade do preso não foi divulgada. Durante as buscas na residência do investigado foram apreendidos diversos documentos.



A prisão é um desdobramento da Operação Campo Limpo, que conta uma força tarefa da Polícia Civil e tem por objetivo a diminuição dos índices de abigeato no estado. No total, já foram cumpridas 17 prisões preventivas. Esta associação criminosa investigada seria responsável por diversos crimes no interior ao longo dos anos.