Pedro Guerra: gostar do que ninguém gosta

Eu gosto do diferente. Dos dias cinza, da borda da pizza, dos tons de cores menos óbvios, da uva passa no arroz nas ceias de fim de ano. Gosto de discordar a todo tempo, de me impor nas horas menos apropriadas. E, sejamos sinceros: na verdade eu só estou incitando a reflexão alheia. Buscando o novo, fugindo do padrão. Afinal, a maioria sempre esquece que existe um "lado B" para todas as coisas. Porque eu gosto mesmo é daquilo que ninguém gosta.

Sabe-se lá o que Freud diria sobre isso. Amor aos rejeitados? Resgate de um passado onde nunca fui o preferido, onde ser o último a ser escolhido na educação física era natural? Tanto faz. Só sei que gosto de dar chance a todas as coisas que, aos olhos padronizados da grande multidão, parecem nem mesmo existir. E eu digo sem rodeios: geralmente, elas são as mais surpreendentes.



Pois eu gosto é das segundas-feiras, da roupa que não está tão na moda, da música brega e cafona que ninguém mais escuta. Eu gosto dos números pares, dos livros sem um final claro (porque são esses que mexem com a gente), das pessoas que realmente tenham boas histórias para contar e das praias mais vaziar. Pode até duvidar, mas eu prefiro uma passagem para o Chile do que para a Disney.



Gostar do que ninguém gosta é quase uma terapia. É ir contra as decisões dos outros, é bater o pé, é ouvir vários "nossa, você quer sempre ser o diferentão". Fugir do óbvio, nesse sentido, creio eu que é destacar-se. É somar pelo inesperado, pelo não pensado. É dar valor ao diferente, ao inexplorado, aos detalhes que ficaram para trás.



Posso até estar errado, mas ao ver o outro lado das coisas, expandimos as suas possibilidades. Aprendemos que o céu não é só cinza ou azul — na verdade, às vezes ele é uma paleta de cores inteira. Também aprendemos que as pessoas não são (só) boas ou (só) más, que os dias não são totalmente proveitosos ou totalmente desnecessários. Tudo tem um meio termo.Então volto a dizer que, sim, gostar do que ninguém gosta amplia, permite. Para aqueles que quiserem tentar, eu desejo boa sorte e paciência. Pois cedo ou tarde, a sentença sempre chega: "nossa, você é sempre do contra".



Nestes momentos, fique feliz – ser do contra é demais! Até porque, de pessoas "a favor" o mundo já está cheio.