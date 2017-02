Pedro Ernesto: "Uma Amazônia separa a grandeza de Inter e Princesa do Solimões"

Coluna do Pedro 15/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Amigos me perguntam porque afirmo que o Inter goleará o Princesa do Solimões nesta noite se não conheço essa equipe? Por isso mesmo. Fosse um clube minimamente qualificado no futebol brasileiro, teríamos muitas informações.

O que ficamos sabendo é que seu último jogo foi em outubro. Faz quatro meses que não joga uma partida. Cabe ao Inter voltar daqui de Cascavel com uma vitória tranquila. Até mesmo vitória apertada ou empate, resultados que não eliminam o Inter, devem ser enquadrados como fracassos.

É só uma questão de grandeza. Uma Amazônia separa a grandeza dos dois.

Domingo é diferente

Não sou louco de escrever ou pensar que o grande Inter, por pior que esteja no momento, temerá o Princesa do Solimões. Já não digo o mesmo do jogo de domingo, em Passo Fundo. Lá tem um grande treinador, Paulo Porto, e um time preparado para disputar o Gauchão. O Vermelhão da Serra estará lotado. Se perder esse jogo, deve ingressar na linha do rebaixamento.

Contratação

Renato Portaluppi quer um zagueiro, um meia e um atacante. Com cinco competições pela frente, além da qualidade, precisa de quantidade. Alguns jogadores já chegaram, mas nenhum na condição de titular. Nesse momento, vejo a necessidade de um meia e um atacante capazes de fazer diferença.

