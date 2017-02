Pedro Ernesto: "O prazo de Antônio Carlos Zago"

Coluna do Pedro 21/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Eu sei que ainda é muito cedo para falar do trabalho do treinador colorado. Sei também que ele pegou um time destroçado e está tendo de fazer tudo novamente. Só que tudo tem seu tempo de maturação.

Quarta-feira tem o jogo contra o Oeste, pela Copa do Brasil. É fundamental ganhar e seguir adiante nessa competição. Vai ter de jogar muito mais do que jogou em Cascavel. No sábado tem o Brasil-Pel, novamente no Beira-Rio. Mais uma vez a vitória é importantíssima. São quatro jogos no Gauchão e nenhuma vitória.

Por mais difícil que seja, o treinador colorado tem prazo curto para ajustar um time. Ele sabe disso e tem ciência de que a semana é muito decisiva.

Dizem o que querem

Romildo Bolzan não recebe críticas com facilidade. Lança notas oficiais contra jornalistas, fala em seu nome dizendo que está falando pelo clube e afirma que jornalista diz o que quer. Generaliza, pois sabemos que existem jornalistas de todas as formas. As criticas que a sua gestão recebe são proporcionais à aquisição de jogadores pelo Grêmio neste inicio de ano.

Os melhores

Flamengo e Palmeiras são os melhores times nesta largada do ano. E deixam claro que são equipes de ponta no futebol brasileiro. Em um segundo escalão vejo Grêmio, São Paulo e Atlético-MG. Os outros ainda estão muito abaixo. Mas é só início de temporada.

*Diário Gaúcho