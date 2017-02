Pedro Ernesto: "Luto pela rainha da bateria"

Coluna do Pedro 18/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Vou receber, neste domingo, uma homenagem do Bloco Panela do Samba. Isso muito me orgulha. Deveríamos nos encontrar e ensaiar, mas isso não acontecerá.

Os carnavalescos preferem fazer luto pela morte de Paola Severo, rainha da bateria da Imperatriz Leopoldina.

Ela foi assassinada por um bandido nojento quando esperava por sua filha, que estava em aula de música em Cachoeirinha. Morte cruel de uma jovem cheia de vida, feita por um vagabundo entre tantos que andam soltos pela rua, tirando vidas e praticando assaltos.

Não podemos sair na rua, não podemos estacionar, não podemos mais nada. Nossas ruas são propriedades dos marginais. Cinco mil condenados estão nas ruas e os presídios não ficam prontos.

Resposta

Os governantes dizem não ter dinheiro. Policiais não são contratados, e os contingentes não são capazes de vencer essa guerra. Por que os prefeitos da grande Porto Alegre não emprestam seus homens para terminar o presidio de Canoas, que recolheria 3 mil bandidos. Este conformismo é irritante. Por que as Forças Armadas não entram nesta guerra? Alguma coisa precisa ser feita.

Rodada

Jogo muito complicado para o Inter em Passo Fundo, ainda mais com a necessidade inadiável de vencer uma partida no Gauchão. Para o Grêmio a situação é mais tranquila, mas é importante lembrar que o São José tem bom time, apesar de não estar bem no campeonato.

