Pedro Ernesto: "Inter não pode dar vexame nesta quarta-feira"

Coluna do Pedro 22/02/2017 | 10h08 Atualizada em

O jogo colorado esta noite é eliminatório. Quem perder sai da Copa do Brasil. Empate leva a decisão da vaga para a terceira fase para os pênaltis.

Eu sei que o Oeste é da Segunda Divisão do Paulistão e luta, desesperadamente, para não cair. O Inter é o grande favorito, mas isso não empresta tranquilidade ao torcedor vermelho.

Todos sabem que o time não está jogando bem. É preciso crescer como time e nas suas individualidades. O Inter pode mais e deve uma boa atuação na frente do seu torcedor. Não pode passar pelo vexame de ser eliminado na Copa do Brasil por um time como esse. Então, não ao vexame. Passagem tranquila, de preferência com boa atuação.

Extravegâncias

Lucas Barrios deve ser o grande reforço do Grêmio. Custará muito caro, mas o Tricolor terá, finalmente, um grande centroavante. Renato terá de adaptar o time para uma nova forma de jogar. Mas como o jogador que chega é de muito bom nível, isso não deve ser muito difícil. Só falta o Palmeiras concordar, segundo informações. Com o jogador, já estaria tudo certo.

Novo Hamburgo

O Anilado é a grande noticia deste inicio de Gauchão. Vai a Rio Grande no final de semana pegar o São Paulo. O Caxias, com Luiz Carlos Winck, também está muito bem. Quem ainda não se achou é o Juventude. Ypiranga e São José precisam se preocupar com o rebaixamento.

*Diário Gaúcho