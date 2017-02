Pedro Ernesto: "Gaúcha, 90 anos"

Coluna do Pedro 08/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Ocupo este espaço do nosso DG para manifestar meu orgulho de integrar essa grande emissora nos últimos 45 anos. Metade de sua longa existência.

A Rádio Gaúcha, hoje, é reconhecida como uma das mais importantes do país. Por seus profissionais, por sua programação e por nossos dirigentes, que acreditam no grande negócio e no jornalismo. Que nos dão condição de exercer o trabalho diário em busca da informação. Fazemos um jornalismo atuante, com coberturas presenciais sem se importar com distâncias e contando com repórteres e editores qualificados.

No esporte, o nosso objeto de cobertura se concentra na Dupla e na Seleção. Estar em todos os jogos diferencia nosso trabalho em relação às outras emissoras do país.

Direto do Sports Bar

O Sala de Redação hoje será direto do nosso bar temático. Uma chance a mais de conviver com nossos ouvintes. Estão todos convidados. Esse bar é extensão do nosso trabalho. Como é a nossa Caravana do Gauchão, que reúne milhares de pessoas nas praias e nas cidades.

A edição 2017 começa sexta-feira, em Arroio do Sal. Temos também a Confraria do Pedro Ernesto, que nos últimos dez anos reúne a sociedade gaúcha. E tem ainda o Estúdio Móvel, que em 2017 roda atrás do Carnaval no Estado sob comando do Cláudio Brito.

Essas são algumas ações que vão além do rádio normal. Estamos sempre em contato com nossos ouvintes. Temos, em média,

500 patrocinadores simultâneos. Sinto orgulho de dizer que, neste momento, somos o único veículo de mídia eletrônica com os planos comerciais da Copa de 2018 todos comercializados. Somos muito orgulhosos do trabalho que fazemos. Ainda mais por ter a reciprocidade do Rio Grande e do Brasil.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin

*Diário Gaúcho