Pedro Ernesto: "É muito cedo para avaliar Antônio Carlos Zago"

É muito cedo para avaliar o trabalho de Antônio Carlos Zago no Inter. Pegou um time despedaçado. Ainda espera reforços e teve pouco tempo para fazer avaliações e correções. Mas, certamente, sabe que o futebol tem pressa. O técnico do Ypiranga, Carlos Moraes, perdeu três jogos seguidos e foi demitido. A falta de vitórias do Inter no Gauchão deixa muita gente desconfiada. É a nossa cultura. Amanhã, tem o Princesa do Solimões. Deve ganhar com facilidade. No domingo, o jogo será mais complicado. Pega o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. Zago precisa mostrar um time jogando melhor e contabilizando vitórias. Por isso é que considero esta semana decisiva para o treinador passar confiança para os colorados.



Funções de meio

Bolaños não é Douglas. O grisalho é armador clássico. Bolaños é atacante que se move constantemente, conduz a bola. Isso, no entanto, não o impede de pifar seus companheiros. Fez isso duas contra o Passo Fundo, com Everton e Fernandinho, que não souberam marcar os gols. Acho que vai dar muito certo ao lado de Luan. São jogadores de características semelhantes e alta técnica. Os dois são goleadores. Muda o Grêmio sem Douglas, mas pode até mudar para melhor. Duro é ter de escalar dois ruins, seja qual for a característica deles.

Dificuldades

Ninguém deve levar muito em conta o que acontece nos regionais pelo Brasil. Os grandes times estão saindo de pré-temporada, com musculatura presa. Além do período de férias, teve o atraso pela tragédia da Chapecoense. O Palmeiras perdeu, o Corinthians também, Grêmio e Inter estão suando muito. Daqui duas ou três rodadas, a a diferença de qualidade aparecerá na de forma permanente.

