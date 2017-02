Pedro Ernesto: "De uma hora para outra, os treinos se fecharam para os repórteres na Arena"

Coluna do Pedro 11/02/2017 | 08h01 Atualizada em

De uma hora para outra, a Arena se fechou para os repórteres que fazem cobertura do Grêmio. Quem passou o cadeado e colocou as trancas foi Renato Portaluppi. Tudo ficou diferente de uma semana para cá. Mudou com a venda de Walace.

Se imagina que Jailson pudesse ser a reposição. Ainda assim, com grande carga de desconfiança. Dias depois, o Grêmio perdeu Douglas. Aí a porca torceu o rabo. São duas perdas importantes. Bolaños deve entrar, mas mudou tudo. Será outro time, outro toque de bola, outra maneira de jogar. Se especula que Luan seja recuado, e o equatoriano encare o jogo na frente. Nada mais se sabe, e daí se entende porque os portões da Arena estão hermeticamente fechados. Mas eles voltam a abrir às 17h de domingo, no jogo contra o Passo Fundo.

Único

Douglas é único. Parece ser lento, mas faz a bola andar. Fuma, não foge de uma cervejada, tem idade e é gordinho. Afora esses problemas, ele é extra classe. Ninguém consegue repetir seus passes. São incontáveis as vezes em que deixou companheiros pifados. Vai fazer falta.

Só o Grisalho tem essa categoria. Ele é maravilhoso. Que Renato encontre substituição à altura.

Três volantes

O Inter joga no Beira-Rio. Isso levar a pensar que o time deve ir para cima dos rivais. Não é o que vai acontecer contra o Caxias, neste sábado. O chocolate que levou do Novo Hamburgo deixa claro que jogar abertinho é suicídio. Ainda por cima, o Inter precisa ganhar, pois sua situação na tabela é horrorosa.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin

*Diário Gaúcho