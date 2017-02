Pedro Ernesto: "A grande notícia da vitória sobre o Passo Fundo"

Coluna do Pedro 13/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Miller Bolaños fez grande atuação na Arena. Essa é a melhor notícia na vitória tricolor de ontem sobre o Passo Fundo.

Ele é diferente de Douglas. Tem outro tipo de jogada, outra movimentação. Também parece outro em relação ao ano passado. Perdeu a timidez, está jogando com desenvoltura e confiança. Bolaños correu por todo o campo e teve importantes iniciativas pessoais. Sua movimentação se assemelha com a de Luan.

Parece se encaminhar para uma boa solução. Mesmo com os três pontos, o Grêmio não teve ainda uma boa atuação. Mas ainda é o começo da temporada.

Nada deve ser dito como definitivo.

Derrota

Verdade que é pré-temporada e que Zago ainda busca um time. Mas também é verdade que a campanha do Inter no começo do Gauchão é pavorosa. São dois empates e uma derrota, sendo que dois destes três jogos foram dentro do Beira-Rio. Na quarta, tem a Copa do Brasil contra o Princesa de Solimões. Espero ver o Inter jogando mais e atropelando este adversário.

Reforços

O Grêmio precisa de zagueiro, volante e atacante. Tem pouco dinheiro para contratar, o que não afasta a necessidade. O Inter precisa de zagueiro, meia e atacante. As negociações andam por estes dias. Tomara que a dupla Gre-Nal consiga jogadores de qualidade.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin

*Diário Gaúcho