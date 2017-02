Parque dos Pinheiros sedia o projeto Parque Musical, em Farroupilha

Lazer 14/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Fazer uma caminhada ou passear com a família pelo Parque dos Pinheiros, ampla área verde situada a poucas quadras do Centro, já se tornou uma tradição para muitos moradores de Farroupilha. Agora, os frequentadores do espaço ganharam um atrativo a mais além da sombra e do ar puro: a música. É o projeto Parque Musical, promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura e que está levando shows de artistas locais todo final de tarde.



— Não temos a pretensão de reunir grandes públicos, mas de proporcionar entretenimento de qualidade e oferecer um palco livre para os músicos daqui mostrarem seu trabalho — explica o secretário Francis Casali.



A ideia é bem simples: um tablado coberto, com energia elétrica para a sonorização, foi montado próximo às árvores. A prefeitura também disponibiliza o equipamento de som. As atrações incluem professores e alunos da Escola Pública de Música, além de outros artistas que se disponibilizem a participar. Casali destaca que é tudo de forma voluntária — assim como não há ingresso para assistir, não há cachê para quem se apresenta, por isso não há garantias de que haverá atrações todos os dias até 8 de abril, conforme os planos da secretaria.



Para o músico Rodrigo Ziliotto, professor da Escola Pública de Música e que já se apresentou no Parque Musical com show de voz e violão, a importância do projeto está em proporcionar um espaço para quem está querendo trilhar o caminho da música mostrar o seu trabalho:



— Às vezes, falta isso. É uma troca, uma boa oportunidade para criar experiência e mostrar seu talento — diz, acrescentando que estará de volta nas quintas-feiras de março com o colega Maurício Farinon (clarinete) e convidados, apresentando música brasileira.



A seleção musical é bem eclética. Nesta semana, por exemplo, os shows passeiam por ritmos como rock, música nativista, reggae e música eletrônica. Essa, aliás, é a característica destacada pelo DJ Cris D, que se apresentou sexta passada e volta ao palco do parque no próximo sábado:



— O projeto é maravilhoso, e quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Ainda há certo preconceito com música eletrônica, e essa é uma oportunidade para mais pessoas conhecerem. Na sexta, teve até um casal de idosos que ouviu e veio me dizer que gostou — conta.



A agenda está sendo atualizada semanalmente, mas já há algumas datas fechadas até 30 de março — as atrações confirmadas incluem, por exemplo, a soprano Liziane Ruffato, no dia 25 deste mês, e a banda Velocetts, no dia 11 de março. Até agora, avalia Casali, o projeto iniciado no começo deste mês está sendo um sucesso:



— Além do público que já costumava ir ao parque, para fazer exercícios ou levar as crianças para brincar, tem mais gente indo agora. Muitos levam chimarrão e sentam por ali para assistir.



O encerramento do projeto será em 8 de abril, durante a Maratona Cultural de Farroupilha.



Artistas podem se inscrever



Artistas farroupilhenses interessados em participar do projeto devem se inscrever previamente na Casa de Cultura, localizada na Rua da República, 172, centro.



O telefone é 3261.6995.



Agende-se

O que: Parque Musical, com shows de artistas locais

Onde: no Parque dos Pinheiros, em Farroupilha



Os shows da semana:

- Nesta terça, às 18h: rock e pop rock com Diego e Miqueias

- Quarta, às 18h: pop rock com Gervasoni Acústico

- Quinta, às 18h: música nativista, instrumental e clássicos brasileiros com Alexandre Battisti e convidados

- Sexta, às 18h: MPB, reagee, rock e pop rock com Claudia Valmorbida

- Sábado, às 17h: lounge eletrônico e chill out com DJ Cris D

- Domingo, às 17h: pop rock, MPB e clássicos do rock com Carol Gobbato e Guto Dosso