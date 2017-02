Os planos dos deputados de Caxias do Sul

Representação política 18/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Os representantes políticos de Caxias do Sul na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa já elegeram suas prioridades para o mandato de cada um neste ano. Desde janeiro, com a posse de Assis Melo (PCdoB) no lugar de Luiz Carlos Busato (PTB), que deixou Brasília para assumir a prefeitura de Canoas, Caxias passou a contar com três deputados federais. Na Assembleia, desde o ano passado, a cidade conta com um representante – Vinicius Ribeiro (PDT).



Na Câmara, temas como a Reforma da Previdência dividem os parlamentares caxienses. De um lado, Pepe Vargas (PT) e Assis são contrários à proposta apresentada pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB). Do outro lado, Mauro Pereira (PMDB) tem inclinação por votar com o governo. Outra pauta comum aos deputados federais da cidade é o trabalho pela recuperação da economia.



Mauro tem sido o principal articulador do meio empresarial caxiense com ministros e o próprio presidente Temer. Ele articula a liberação de linhas de crédito para financiamento de máquinas e equipamentos para impulsionar a economia da cidade.



A prioridade de Pepe é debater com a sociedade e na comissão especial para tratar da Reforma da Previdência na Câmara. Assis também integra a Comissão da Previdência e vai fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores.



O único representante da cidade na Assembleia está focado nas discussões sobre o equilíbrio financeiro das contas do Estado. Vinicius está comprometido em trabalhar para a extinção de privilégios concedidos a servidores públicos.



O Pioneiro apresenta as principais propostas de atuação dos parlamentares caxienses.



Mauro: foco na retomada da economia

Mauro Pereira (PMDB) Foto: Lúcio Bernardo Junior / Divulgação

Após um 2016 tomado praticamente só pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Mauro Pereira (PMDB) quer se dedicar a temas que ficaram para trás. O foco do parlamentar será a retomada da economia. Para isso, tem participado de reuniões e audiências com ministros e o próprio presidente Michel Temer, seu companheiro de partido.



Mauro busca renegociação de dívidas das empresas e liberação de linhas de crédito para financiamento de máquinas e equipamentos. Para a Serra Gaúcha, a bandeira é a redução de impostos da uva, vinho e espumante, além de recursos para as prefeituras. Mauro também está trabalhando pelo turismo e promete auxiliar municípios estratégicos no setor com busca de recursos e apresentação de emendas parlamentares.



A Reforma da Previdência irá movimentar a Câmara dos Deputados e, embora o peemedebista diga que irá ouvir a sociedade, acredita que mudanças no sistema são importantes. Ele diz que ¿aquilo que for necessário, se faz¿. O temor de Mauro é que investidores deixem de apostar no Brasil caso a reforma não seja feita. O deputado destaca que a preocupação do governo é com o pagamento dos atuais aposentados, o que pode ser prejudicado sem a aprovação da proposta.



– Tenho a responsabilidade de defender os projetos importantes do governo e, ao mesmo tempo, fazer a defesa do governo, mostrando o que nós herdamos do governo Dilma – ressalta.



Pepe: prioridade para o debate da Reforma da Previdência

Pepe Vargas (PT) Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A prioridade ¿do momento¿ do deputado Pepe Vargas (PT) é a discussão da Reforma da Previdência. Ele afirma que a proposta do presidente Michel Temer não leva em consideração a realidade do mercado de trabalho brasileiro e sustenta que os trabalhadores não vão conseguir cumprir os requisitos mínimos para a aposentadoria, uma vez que a maioria se aposenta por idade (aos 65 anos) e com pelo menos 15 anos de contribuição, e não por tempo de contribuição. A mudança no cálculo da aposentadoria também preocupa o petista. Segundo ele, o valor do benefício vai diminuir.



– O debate da Reforma da Previdência é a grande prioridade. Obviamente que eu não concordo com a reforma que foi encaminhada pelo governo. É uma proposta que desmonta o sistema de proteção social – destaca.



Paralelamente, o deputado acompanha a tramitação de dois projetos de lei apresentados por ele. Um quer permitir que cooperativas da agricultura familiar possam contratar, por meio do programa Jovem Aprendiz, alunos de escolas agrícolas do país. Pepe conta que a ideia surgiu em uma conversa com representantes da Fecovinho.



– A mudança é uma fórmula de estimular a associação rural, a gestão e a sucessão rural.



Passada a discussão da Reforma da Previdência, Pepe pretende provocar audiências públicas para debater o projeto de lei que institui os direitos do paciente do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da rede privada.



Outro tema que tem exigido maior demanda é a discussão de uma política econômica que retome o crescimento, reforça o petista.



Assis: defesa dosdireitos dos trabalhadores

Assis Melo (PCdoB) Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

Dois temas irão pautar o mandato do deputado Assis Melo (PCdoB), suplente nas eleições de 2014 e que assumiu neste ano a cadeira deixada pelo agora prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB): retomada do desenvolvimento e defesa dos direitos dos trabalhadores.



Como integrante da Comissão da Reforma Trabalhista, Assis quer garantir que nenhum direito seja retirado. Na Reforma da Previdência, pretende enviar emendas em defesa do trabalhador quando o tema for a plenário. Assis é membro da Frente Parlamentar da Engenharia Nacional, do Desenvolvimento e da Infraestrutura, que discute a valorização da indústria nacional.



Entre temas concretos debatidos pela Frente, estão ferrovias, obras inacabadas e produção local. Ele cita a importância da presença de empresas nacionais em leilões e licitações do governo e de estatais.



– Não vamos resolver os problemas da região se não tivermos essa visão nacional de defender a indústria e o setor produtivo. Essas questões abrangem a região e temos condições de trabalhar e ver como ajudar no desenvolvimento e na geração de emprego.



Vinicius: corte dosprivilégios do funcionalismo

Vinicius Ribeiro (PDT) Foto: Gabriel Rodrigues / Divulgação

O único deputado estadual de Caxias do Sul está empenhado em contribuir para o equilíbrio das contas do Estado. Vinicius Ribeiro (PDT) lista uma relação de ações de seu gabinete que resultaram em economia para a Assembleia:



– Viajamos mais de 250 vezes no ano passado em roteiros no Estado e não pegamos diárias. Não terei a aposentadoria parlamentar, não gastei as verbas disponíveis pela Assembleia ao gabinete. Nosso gabinete economizou mais de R$ 180 mil.



Vinicius também está empenhado em acabar com os privilégios de servidores que contam com prêmio de produtividade e efetividade, auxílio-moradia e honorários de sucumbência. Segundo o pedetista, esses funcionários recebem R$ 450 milhões por ano com essas vantagens.



O deputado pretende ainda trabalhar para aprovar o projeto de repasse do duodécimo aos demais poderes – não aprovado pela Assembleia no recente pacote enviado pelo governador José Ivo Sartori (PMDB). O governo quer que a transferência respeite a arrecadação efetiva, e não como ocorre hoje, com o valor projetado no orçamento.



– No Estado onde a receita é menor do que a despesa, isso é um escândalo. Hoje, só o Executivo vive a crise econômica do Estado.



Ele conta que foi o deputado que mais apresentou projetos no ano passado: 22 no total. Entre as principais ações, está a implementação do projeto da Região Metropolitana da Serra Gaúcha. Ele também trabalha pelo Crema/Serra (programa de restauração de rodovias) para estradas vicinais e, em breve, o recapeamento da RS-122 de São Vendelino até Farroupilha. Além disso, vai centrar esforços para melhorias em escolas da região, na parceria da Brigada Militar com o Exército e na regulamentação da desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada.